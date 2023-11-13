اليوم السابع
Ads
الإثنين، 13 نوفمبر 2023 11:44 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

اقتصاد إسرائيل يخسر 6% من الناتج المحلى الأسبوعى بسبب الحرب على غزة

الإثنين، 13 نوفمبر 2023 11:10 ص
اقتصاد إسرائيل يخسر 6% من الناتج المحلى الأسبوعى بسبب الحرب على غزة بنيامين نتنياهو
كتبت ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بعد مرور خمسة أسابيع على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بدأت الخسائر الباهظة فى إرباك اقتصاد إسرائيل الذى كان يعانى بالفعل قبل الحرب فى ظل سلسلة من الأزمات الداخلية.
 
وكان تقرير بحثى أصدره بنك إسرائيل مؤخرا قد كشف أن غياب الآلاف من العمال عن وظائفهم بسبب الحرب المستمرة وهو ما يكلف اقتصاد إسرائيل نحو 2.3 مليار شيكل أسبوعيا، أى حوالى 600 مليون دولار، أو ما يعادل من 6% من إجمالى الناتج المحلى فى أسبوع.
 
وفى التقرير، حلل قسم أبحاث البنك المركزى التكلفة الأسبوعية للتراجع فى إمداد العمل فى الأسابيع الثلاثة الأولى للحرب التى بدأت مع عملية طوفان الأقصى فى السابع من أكتوبر الماضى.
 
وكان غياب الموظفين عن أعمالهم سببه ثلاثة عوامل، الحشد الهائل لجنود الاحتياط، وإخلاء السكان فى الشمال والجنوب وإغلاق نظام التعليم، مما جعل من الصعب على الآباء العمل والإنتاج.
 
وكان أكثر من 200 ألف إسرائيلى قد تركوا منازلهم من المناطق الواقعة على الحدود الشمالية والجنوبية فى أعقاب عملية السابع من أكتوبر.
 
واستدعى الجيش الإسرائيلى أكثر من 300 من جنود الاحتياط، وأغلبهم يعملون فى شركات تكنولوجيا عالمية وأنواع أخرى من الأعمال. 
 
وركز تحليل بنك إسرائيل على حساب التكلفة الاقتصادية لغياب العمال من حيث تكاليف العمل، وليس من حيث خسارة الإنتاج.
 
وأشار البنك المركزى الإسرائيلى إلى أن الحسابات لا تعكس الضرر الكامل والتكلفة على سوق العمل والاقتصاد الناجمة عن التراجع فى الطلب والاستهلاك خلال فترة الحرب، ولا تشمل أيضا التكلفة لعديد من العمال الذين كانوا فى إجازة وغياب العمال الفلسطينيين والأجانب.
 
 






اقتصاد اسرائيل

خسائر اسرائيل الاقتصادية

حرب اسرائيل على غزة

الحرب على غزة



الموضوعات المتعلقة

مراسل "القاهرة الإخبارية": إسرائيل تفتح النار على مجمع الشفاء الطبي بغزة

الأحد، 12 نوفمبر 2023 10:42 م

وزير الجيوش الفرنسي: حماية المدنيين في غزة تتطلب تدابير من إسرائيل

الإثنين، 13 نوفمبر 2023 07:00 ص

إسرائيل توافق على لوائح تسمح بإغلاق وسائل إعلام أجنبية

الإثنين، 13 نوفمبر 2023 08:00 ص

رئيس كولومبيا يطالب دول أمريكا اللاتينية بعدم شراء أسلحة من إسرائيل

الإثنين، 13 نوفمبر 2023 10:54 ص

رئيس وزراء فلسطين: إسرائيل اعتبرت الاستيلاء على مستشفى الشفاء سقوطا لغزة

الإثنين، 13 نوفمبر 2023 10:43 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة