اعرف قواعد توزيع درجات التقييم لطلاب النقل بالمرحلتين الإعدادية والثانوية

كتب محمود طه حسين

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قواعد توزيع درجات طلاب النقل فى تقييمات العام الدراسى بالمرحلتين الإعدادية والثانوية، كالتالى:

- امتحانات نهاية الفصلين الدراسيين مخصص لها 80% من درجة كل فصل دراسى.

- 10% من درجة اختبار كل شهر دراسى بواقع اختبارين فى كل فصل دراسي بجانب اختبار نهاية الفصل الدراسي الأول والثانى.

- تخصيص 5% من درجة كل مادة دراسية للمواظبة.

- تخصيص 5% من درجة كل مادة للسلوك.

- 100% تصبح الدرجات الكلية لكل مادة.

- مخصص 50 درجة للمشروعات البحثية لا تضاف إلى مجموع الطالب بواقع بحثين بالعام الدراسي بأكمله.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أرسلت خطابا إلى المديريات التعليمية، أكدت فيه أنه في إطار التحضيرات الجارية لعقد امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي، يتم مراجعة وتدقيق كافة بيانات الطلاب المقيدين على قواعد البيانات المركزية والتأكد من مطابقتها لواقع البيانات بالمدارس وفقا لسجلات شئون الطلبة.

وشددت على ضرورة مراجعة وتدقيق واستكمال بيانات التابلت التعليمي لجميع طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي وتسجيل بيانات التابلت التعليمي لجميع طلاب الصف الاول الثانوي فور إستلامه والتأكيد على طلاب الصف الثاني والثالث الثانوي بضرورة القيام بسداد رسوم تأمين التابلت وذلك من خلال منافذ الدفع المخصصة لذلك.