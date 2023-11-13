اتحاد عمال الجيزة يطلق حملة "شارك.. اصنع مستقبلك.. وانتخب السيسى"

كتبت ــ آية دعبس

أطلق مجلس إدارة الاتحاد المحلى ل نقابات عمال الجيزة ، برئاسة محمد كامل، حملة تأييد للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى على مستوى النقابات العمالية التابعة للاتحاد بالمحافظة، وذلك تحت شعار "شارك.. اصنع مستقبلك وانتخب السيسي".

وأكد كامل، خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد، أن خطة عمل الحملة تتضمن إنشاء غرفة طوارئ مجهزة بأحدث وسائل الاتصال لتكون نواة لحشد العاملات والعمال لممارسة حقهم السياسي بالمشاركة فى الانتخابات الرئاسية فى شهر ديسمبر المقبل، وكلف "كامل" جميع أعضاء مجلس الإدارة بالاتحاد بإدارة الغرفة برئاسته على أن تكون المهمة الرئيسية سرعة التواصل الجيد بالقواعد العمالية بكل مواقع الإنتاج من خلال استخدام عبارات الحث على المشاركة بكثافة ايام الاقتراع وأهمية ذلك فى صياغة مستقبل الصناعة والتعمير بالجمهورية الجديدة.

وأثنى كامل، على مشاركة لجنة المرأة فى الاستحقاقات الانتخابية كونها دائما تتصدر الصفوف الأولى، لافتا إلى أن المرأة التى ساهمت بجهودها تحت أشعة الشمس الحارقة والطقس البارد فى صناعة وتعمير الجمهورية الجديدة ستنتخب المرشح عبد الفتاح السيسى رئيسا للبلاد لفترة قادمة، ضمانة لاستمرار صناعة البناء والتنمية الشاملة بالشكل الذى يتناسب ومكانة مصر والمصريين.

وقرر مجلس إدارة الاتحاد المحلى لنقابات عمال الجيزة عدم مغادرة غرفة الطوارئ دعما ومساندة للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن ذلك سيكون أبلغ رد على تجار التشكيك ومروجي الشائعات .