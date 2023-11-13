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اتحاد النحالين العرب: صرف حصة السكر للنحالة المصريين بعد تسجيلهم بالاتحاد

الإثنين، 13 نوفمبر 2023 09:38 م
اتحاد النحالين العرب: صرف حصة السكر للنحالة المصريين بعد تسجيلهم بالاتحاد سكر - صورة أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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أكد الدكتور فتحى البحيرى، رئيس اتحاد النحالين العرب، ورئيس المؤتمر خلال افتتاح مهرجان العسل المصري، انه سيتم صرف حصة السكر للنحالة المصريين بعد تسجيلهم باتحاد النحالين العرب، وذلك بالتعاون بين وزارة الزراعة ووزارة التموين لدعم صناعة نحل العسل، كغذاء رئيسى خلال فصل الشتاء ولضمان الحفاظ على الإنتاجية من العسل ومكانته العالمية.

 

وأضاف بحيرى أن صناعة عسل النحل تشهد تطورا على المستوى العلمى والتكنولوجى وأنه يجب وضع الاستراتيجيات اللازمة لحماية هذه الصناعة فى الوطن العربى، لافتًا إلى أن تربية النحل تعتمد على الأسس العلمية التى هى الطريق الوحيد لتطور قطاع النحل فى الوطن العربى.

 

الجدير بالذكر أن النحل يمثل بأنواعه المختلفة والتى تتخطى 20000 نوع، حوالى 67٪ من إجمالى الملقحات والتى تعمل على توفير الأمن الغذائى للإنسان، وهو ما يظهر الدور الحيوى لنحل العسل، ولا سيما فى ظل التناقص الحاد فى الملقحات البرية.







النحالين

اتحاد النحالين

النحل

صناعة العسل



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