إعلام القاهرة تستضيف الزميل محمد طنطاوى فى ورشة تدريبية حول التحرير الصحفى

كتب ــ محمد جاد

نظمت كلية الإعلام جامعة القاهرة، من خلال قسم الصحافة، وبرنامج الصحافة المطبوعة والرقمية، برعاية الدكتورة حنان جنيد عميد الكلية، والدكتور شريف درويش، رئيس قسم الصحافة، ورشة تدريبية جديدة حول التحرير الصحفي الإلكتروني، قدمها الزميل محمد أحمد طنطاوي، مدير تحرير جريدة اليوم السابع، المشرف على قطاع الأخبار، في إطار حرص الكلية على دعم الطلبة بالتدريبات العملية، والخبرات الميدانية المتنوعة، ضمن فلسفة البرامج الجديدة التي أعدتها الكلية للطلاب لتأهيلهم لسوق العمل.

وناقش طنطاوي خلال الورشة التي حضرها طلاب قسم الصحافة بكلية إعلام القاهرة مهارات الصحفي في الميدان، وكيفية تطوير خبراته المهنية والعملية، وأساسيات الكتابة الصحفية، والمبادئ الأولية للصياغة الصحيحة، والتأكيد على أن إجادة فنون التحرير الصحفي هي الأساس في صناعة الإعلام بشكل عام، ونقطة التميز الفارقة لدي كل من يعملون في هذه الصناعة الهامة.

وشاركت الدكتورة هناء فاروق، أستاذ الصحافة بالكلية والمدير الأكاديمي لبرنامج الصحافة المطبوعة والرقمية، في ورشة التحرير الصحفي، وأكدت أهمية احتكاك الطلاب بالخبرات الصحفية، والتعرف على طبيعة دورة العمل الصحفي بصورة تكفل لهم ممارسة أكثر احترافية في سوق العمل بعد التخرج، موضحة أن قسم الصحافة حريص دائماً على مواكبة كل تطورات المهنة، وحريص على صقل مهارات طلابه، وتوظيفها بالصورة الصحيحة.

من جانبها، أكدت الدكتور سماح الشهاوي، أستاذ الصحافة بالكلية، نائب المدير الأكاديمي لبرنامج الصحافة المطبوعة والرقمية، أن البرنامج يكفل لطلابه دراسة أحدث الاتجاهات الصحفية والتعرف على أساليب الكتابة الجديدة، وطرق التعامل مع المنصات المختلفة، والمستجدات المستحدثة في مهنة الصحافة، موضحة أن التدريب العملي جزء أساسي من المناهج الدراسية في البرنامج، لضمان الإعداد الجيد للطلاب.



الأستاذ محمد طنطاوي مع الطلاب



جانب من الحضور



الدكتورة سماح الشهاوي خلال المشاركة في الورشة الدكتورة سماح الشهاوي خلال المشاركة في الورشة



ورشة تدريبية جديدة حول التحرير الصحفي الإليكتروني