إصابة 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة أعلى الطريق الصحراوى بالعياط

كتب عبد الرحمن سيد -أسماء شلبى

أصيب 3 أشخاص بسبب حادث انقلاب سيارة أعلى الطريق الصحراوى فى العياط ونقلوا الى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

وانتقلت سيارات الاسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش لرفع حطام الحادث وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى الى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج إصابة 3 اشخاص ونقلوا جميعهم الى المستشفى .