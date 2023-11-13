اليوم السابع
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إصابة شخصين إثر انقلاب دراجة بخارية فى البدرشين

الإثنين، 13 نوفمبر 2023 11:17 ص
إصابة شخصين إثر انقلاب دراجة بخارية فى البدرشين سيارة إسعاف- أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

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تعرض شخصين للإصابة، إثر انقلاب دراجة بخارية، فى البدرشين، وتم نقلهما إلى المستشفى لإسعافهما، وتلقى العلاج، وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة المختصة التحقيقات. 
 
وفور تلقى بلاغا بوقوع حادث مرورى ووجود مصابين فى البدرشين، انتقل رجال الاسعاف إلى المكان، وتبين من خلال الفحـــص أنه أثناء سير دراجة بخارية اختلت عجلة القيادة من يد قائدها، مما تسبب فى انحرافه وانقلاب الدراجة، ونتج عن الحادث إصابة شخصين.
 
تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
 
 
 






زحام مرورى

سيارات الاسعاف

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