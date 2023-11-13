اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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إصابات برصاص إسرائيلي في صفوف الفلسطينيين خلال مواجهات جنوب الخليل

الإثنين، 13 نوفمبر 2023 06:00 ص
إصابات برصاص إسرائيلي في صفوف الفلسطينيين خلال مواجهات جنوب الخليل قمع الاحتلال الإسرائيلي
وكالات

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أصيب شابان فلسطينيان بالرصاص الحي، فجر اليوم الاثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلية في بلدة يطا جنوب الخليل.

وقالت مصادر محلية لـ"وفا"، إن مواجهات اندلعت في حارة الصرايعة وسط بلدة يطا، عقب اقتحام الاحتلال، ومداهمة مقر الجمعية الخيرية، ما أسفر عن إصابة شابين بالرصاص الحي في القدم.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال اقتحمت مقر الجمعية الخيرية بالبلدة، واستولت على الأجهزة الإلكترونية والحواسيب منها.

كما داهمت قوات الاحتلال خربة اصفي وفتشت عددا من المنازل ومساكن الكهوف التي تعود لعائلة مخامرة، واعتقلت الشاب أمير موسى مخامرة.







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