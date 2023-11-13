اليوم السابع
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أبو الغيط يدين قصف اللجنة القطرية لإعادة اعمار غزة

الإثنين، 13 نوفمبر 2023 08:53 م
أبو الغيط يدين قصف اللجنة القطرية لإعادة اعمار غزة الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط
بيشوى رمزى

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أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط بأشد العبارات قصف الاحتلال الاسرائيلي لمقر اللجنة القطرية لاعادة اعمار غزة، معتبرا هذا العمل جريمة حرب تضاف لسجل الجرائم الاسرائيلية في الحرب الوحشية التي تشن على القطاع وسكانه من المدنيين.
 
ونقل المتحدث باسم الأمين العام، المستشار جمال رشدي عن أبو الغيط قوله إن هذه الجرائم التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية لا يجب ان تمر من دون محاسبة، وأن استهداف منظمة تقوم بالعمل على اعادة اعمار ما خلفه الدمار والخراب الذي تسبب فيه الاحتلال، إنما يكشف عن طبيعة هذه الهجمة الاسرائيلية البربرية وعدم التزامها بأبسط مبادئ الضمير والأخلاق، ناهينا عن القانون الدولي الانساني الذي يحرم استهداف المنشآت المدنية في زمن الحرب.
 






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