اليوم السابع
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هذه قضيتنا ولا تخص الشعب الفلسطينى وحده

أبرز تصريحات أشرف سالمان رئيس مجلس إدارة المتحدة من أمام معبر رفح..إنفوجراف

الإثنين، 13 نوفمبر 2023 05:07 م
أبرز تصريحات أشرف سالمان رئيس مجلس إدارة المتحدة من أمام معبر رفح..إنفوجراف أبرز تصريحات أشرف سالمان من أمام معبر رفح

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قال أشرف سالمان، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن القضية الفلسطينية لا تخص الشعب الفلسطيني وحده، متابعا: "القضية قضيتنا وليست قضية فلسطين وحدها، والعالم كله بيسمع أنها قضيتنا من الشعب والقيادة السياسية اللى تتفق الرؤي مع الشعب المصري.. ومعا المشوار هيكمل.. ولازم يكون فيه إيمان أن ربنا هينصرنا ويحرر فلسطين ويحرر الوطن العربي من الغمة".

جاء ذلك خلال كلمة رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في المؤتمر الصحفي مع التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموى وحياة كريمة من أمام معبر رفح.

 
اشرف سالمان
أشرف سالمان
 
• الشركة المتحدة والتحالف الوطنى وحياة كريمة ما هى إلا مؤسسات تعكس جوهر الشعب المصرى فى حبه للشعب الفلسطينى
 
• قنوات الشركة المتحدة تقول الحق وتطالب بالحرية للشعب الفلسطينى
 
• سنظل جنب بعض ودى مشاركة واجبة على الشعب المصرى
 
• القضية الفلسطينية قضيتنا.. ولا تخص الشعب الفلسطينى وحده
 
• العالم كله بيسمع إنها قضيتنا من الشعب والقيادة السياسية تتفق رؤيتها مع الشعب المصرى
 
• معا المشوار هيكمل.. ولازم يكون فيه إيمان إن ربنا هينصرنا ويحرر فلسطين ويحرر الوطن العربى من الغمة






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