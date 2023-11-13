أبرز أمراض دم تصيب الأطفال وطرق العلاج.. استشارى يوضح

كتبت نهير عبد النبى

قال الدكتور مجدى الأكيابى، استشارى أمراض الدم بجامعة القاهرة، إن هناك أمراض دم وراثية تصيب الأطفال مثل أنيميا البحر المتوسط وهناك نسبة كبيرة من الناس يعانون من هذا المرض في مصر وكل دول حوض البحر المتوسط.

وأضاف استشارى أمراض الدم، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك مرضى الأنيميا المنجلية والتي تنتشر بشكل كبير في الواحات، وهناك أمراض نقص المناعة الوراثية وأمراض سيولة الدم"، موضحًا أن هناك أمراضًا مكتسبة تصيب الدم مثل العدوى الفيروسية والتي تعمل على تكسير الدم ونقص الصفائح الدموية وسيولة والدم ومع الوقت يكون مرض شبه مزمن.

وتابع الأكيابى أن علاج أمراض الدم يكون في الغالب علاجات تعويضية، مثلاً في مرضى الهيموفيليا نعطى للمريض الجزء الناقص عنده سواء نقص العامل الثامن للتجلط أو التاسع للتلجط، وشخص آخر يعانى من نقص المناعة وهنا يأخذ أدوية عبارة عن أجسام مناعية أو قد نلجأ لزرع نخاع، أما في حالة علاج أنيميا البحر المتوسط أوالأنيميا المنجلية يحتاج الطفل لنقل دم بشكل مستمر.

واستكمل حديثه قائلاً إن هناك بعض العلاجات تحت البحث لعلاج الجين ولكن حتى الآن لم تثبت فعاليتها، فضلاً عن ذلك فهناك علاجات طرحت في أمريكا لعلاج الهيموفيليا ولكنها باهظة الثمن وفى نفس الوقت تحت التجارب.