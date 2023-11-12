4 مستندات لتوصيل المياه للعقارات فى الجيزة بمعرفة السكان.. تعرف عليها

كتبت – مرام محمد

أوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، المستندات المطلوبة لتوصيل المياه للعقارات بمعرفة السكان من خلال مراكز خدمة العملاء التابعة لها والمنتشرة في مختلف مراكز وأحياء المحافظة، وذلك على النحو التالي:

-صورة عقود الإيجار الخاصة بالسكان.

-إيصال كهرباء حديث.

-أحد السكان للتوقيع على العقد.

-أخذ القرارات اللازمة على السكان المتعاقدين نيابة عن المالك.

1- مركز خدمة عملاء الجامعة – العنوان/ شارع النيل.

2 – الكيت كات – العنوان/ ميدان الكيت كات.

3- أحمد عرابي – العنوان/ الجزيرة الوسطى بشارع أحمد عرابي.

4 – أرض اللواء – العنوان/ شارع ترعة الزمر أرض اللواء أمام سلم الإليزيه.

5- جزيرة محمد – العنوان/ شارع ترعة السواحل بجوار محطة صرف طناش.

6 – الرماية – العنوان/ شارع ترسا الهرم ناصية شارع المحولات.

7- مركز خدمة عملاء المنيرة الغربية – العنوان/ تقاطع شارع شارع 17 مع 31 مدينة التحرير إمبابة.

8- مركز منشأة البكاري – العنوان/ شارع منشأة البكاري قرية المنشية.

9- مركز بولاق الدكرور – العنوان/ شارع 10 بجوار كنيسة العذراء ومارجرجس.

10- مركز خدمة عملاء شركة مياه الشرب هضبة الأهرام – العنوان/ البوابة الرابعة خزان المياه.

11- مركز وفرع خدمة عملاء مياه الشرب بالعمرانية – العنوان/ شارع المستشفى أمام السنترال.