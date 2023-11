وقفة تضامنية لأبناء الجاليات العربية والإسلامية فى النمسا تضامنا مع غزة

شهدت العاصمة النمساوية فيينا مساء اليوم /الأحد/ وقفة تضامنية جديدة داعمة لصمود أبناء الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة بمشاركة عدد كبير من أبناء الجاليات العربية والإسلامية فى النمسا.

وندد المشاركون فى الوقفة التضامنية بصمت المجتمع الدولى والأوروبى الرسمى وباستمرار الانحياز لرواية إسرائيل بحق المدنيين.

Thank you, Austria 🇦🇹🇵🇸

Humanity always wins ✌️

A massive demonstration in the Austrian capital, Vienna, in support of Palestine and denouncing the brutal aggression against Gaza.

