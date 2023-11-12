وزير الإسكان: إزالة التعديات واسترداد 30ألف متر مربع أراض بالسويس الجديدة

كتب أحمد حسن

الجزار: لا تهاون مع أى تعديات على أراضي الدولة.. وندعم المستثمر الجاد ..ويُتابع تنفيذ 2064 وحدة سكنية بالمبادرة الرئاسية سكن كل المصريين بالمرحلة العاجلة بالمدينة

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم ازالة التعديات على أراض بمساحة 10000م٢ بقيمة إجمالية 17.5 مليون جنيه، كما تم استرداد مساحة بلغت 19660 م٢ بقيمة إجمالية 18مليون جنيه، بمدينة السويس الجديدة، حيث بلغت القيمة السوقية الإجمالية للأراضي التي تمت إزالة التعديات عليها والاسترداد لها نحو 35.5 مليون جنيه.

وجاء ذلك خلال متابعة وزير الإسكان، مع المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة، تنفيذ قرارات إزالة التعديات التي تمت علي أراضي الدولة، واسترداد الأراضي المتعدي عليها بمدينة السويس الجديدة، وذلك بحضور المهندس أحمد عبد الجابر، نائب رئيس الجهاز، وبدعم أمني من رجال شرطة التعمير المعنية بتنفيذ قرارات الازالة والاسترداد بالسويس الجديدة.

وأكد وزير الإسكان أنه لا تهاون مع أى تعديات على أراضي الدولة، وأن المتابعة مستمرة على مدار الساعة، موضحا أن الدول مثلما تدعم المستثمر الجاد، ستقف بحسم ضد أى مخالفات أو تعديات.

وفي سياق متصل، تابع الدكتور عاصم الجزار، مع المهندسة أسماء مخلوف، مشروع تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، والذي يضم 86 عمارة بها 2064 وحدة سكنية بالمرحلة العاجلة بالمدينة، للوقوف على مستجدات العمل بالمشروع، حيث بلغت نسبة الإنجاز في القطاع السكني 75%، وفي قطاع البنية التحتية (المياه 41%- الصرف 76%- الطرق 73٪).

وأوضحت المهندسة أسماء مخلوف، أن منطقة الخدمات الأولى بالمرحلة العاجلة بالمدينة بها ( سوق تجارية - حضانة - مدرسة)، وقد بلغت نسبة الإنجاز لعملية تنفيذ 8 محال بالسوق التجارية 90%، ومتوسط نسبة تنفيذ الحضانة 12%، وبلغت نسبة تنفيذ مدرسة التعليم الأساسي 33 فصلاً نسبة 22٪ .