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وزيرة الصحة الفلسطينية: 100 جثمان شهيد فى ساحة مستشفى الشفاء

الأحد، 12 نوفمبر 2023 10:32 م
وزيرة الصحة الفلسطينية: 100 جثمان شهيد فى ساحة مستشفى الشفاء الدكتورة مى الكيلة وزيرة الصحة الفلسطينية
كتب أحمد عرفة

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قالت الدكتورة مى الكيلة وزيرة الصحة الفلسطينية، إن هناك 23 مستشفى من أصل 25 مستشفى خرجت عن الخدمة في غزة.
 
وأضافت وزيرة الصحة الفلسطينية، في تصريحات لبرنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on:" "لدينا أزمة كبيرة في مستشفى الشفاء، ومستشفى القدس، وهناك كارثة في مستشفى الرنتيسي والنصر وتم إخراج الكادر الصحي بقوة السلاح".
 
وتابعت الدكتورة مى الكيلة، أنه تم إخراج المرضى بالقوة من مستشفى الرنتيسي والنصر، ومستشفى الشفاء محاصر بالدبابات، والطاقم الطبي لا يستطيع أن ينظر حتى من الشباك، ولا يوجد طعام ولا شراب.
 
وأشارت إلى أن هناك 39 طفلا في العناية المركزة في مستشفى الشفاء، وحياتهم مهددة لنقص الوقود، وهناك 100 جثمان شهيد في ساحة مستشفى الشفاء منذ 3 أيام، وبدأت تتحلل، والكلاب تنهشها، وناشدنا الصليب الأحمر لدفن الجثث الموجودة في ساحة مستشفى الشفاء.






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