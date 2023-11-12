وزارة الشباب والرياضة وجمعية رسالة تنفذان سلسلة من القوافل المجتمعية بالمحافظة

تقرير خاص

تضمنت القافلة:-



- قافلة طبية في 14 تخصصا طبيا ومعمل للتحاليل الطبية



- تنفيذ معرض للملابس للأشقاء الفلسطينيين العالقين بالعريش



- تفقد أماكن إيواء الأشقاء الفلسطينيين

نفذت وزارة الشباب والرياضة من خلال اللجنة العليا للقوافل المجتمعية سلسلة من القوافل المجتمعية (طبية - اجتماعية - توعوية) علي مدار 3 أيام للأهالي بمدن رفح والعريش والحسنة بالتزامن مع تقديم الخدمة لعلاج الأشقاء الفلسطينيين بمستشفيات شمال سيناء، بالتعاون مع الجيش الثاني الميداني، وجمعية رسالة للأعمال الخيرية ومديرية الشئون الصحية، ذلك في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة، أن القوافل المجتمعية تقدم خدمات شامله بمراكز الشباب في ضوء تحويل مراكز الشباب لمراكز خدمة مجتمعية تقدم كافة الخدمات للشباب والنشء والأسرة المصرية ، تحقيقًا لرؤية مصر 2030 وأهدافها الإستراتيجية في نشر الرعاية الصحية في كافة محافظات الجمهورية .

وثمن "صبحي " جهود الجهات الشريكة والدور البارز من كبار الأطباء الذين قدموا نموذجاً مبتكراً للتطوع الصحي الذي ساهم بشكل فعال في التخفيف من معاناة المرضى.

تم تنفيذ قافلة طبية في 14 تخصصا طبيا ومعمل للتحاليل الطبية وتوزيع النظارات الطبية ومركز متخصص في الاسنان ومستشفي ميداني في الرمد وتوزيع جميع الادوية بالمجان.

تم تنفيذ معرض للملابس للأشقاء الفلسطينيين العالقين بالعريش (ملابس أطفال رجال سيدات)، وتم تقديم عدد من الكراتين الغذائية للعالقين الفلسطينيين بأماكن إقامتهم بالعريش.

وتم تفقد اماكن إيواء الأشقاء الفلسطينيين وعقد لقاءات معهم لابراز جهود الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية وذلك بنادي اتحاد سيناء بالعريش، وتقديم مجموعة من المساعدات الإيوائية والإغاثية لهم.