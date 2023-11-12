وزارة التعليم تتيح تسجيل بيانات المرشحين للعمل بامتحانات الثانوية العامة 2024

كتب محمود طه حسين

تتيح اليوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التسجيل الإلكتروني لأعمال امتحانات الثانوية العامة لعام 2024 رئيس لجنة سير - مراقب أول، فى إطار حرص وزارة التربية والتعليم، على تسجيل أكبر عدد ممكن من المرشحين للعمل كروساء ومراقبين أوائل للجان سير امتحان شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة للمشاركة

في أعمال الامتحانات العامة للعام الدراسي الحالى وذلك حتى يمكن تكوين قاعدة بيانات للمرشحين

لتلك الأعمال لتيسير عملية التوزيع حرصا على راحة المرشحين.

وأوضحت أن تحديث وتسجيل البيانات سيتم متابعته عن طريق المديريات - أسوة بالعام الماضي -

من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لذلك بعد توفير (اسم مستخدم / وكلمة مرور ) لكل مديرية على الموقع الإلكتروني للوزارة لمتابعة التسجيل من خلال معرفة العدد المستهدف لكل إدارة تعليمية تابعة للمديرية واعداد المسجلين منها ، وحث كل من تنطبق علية شروط الترشح على تحديث وتسجيل بياناتهم، و أن التسجيل لا يقتصر فقط على العاملين بالمدارس والإدارات التعليمية التابعة للمديرية بل تنطبق أيضا على العاملين بالمديرية ما دامت تنطبق عليهم الشروط وذلك أسوة بالعام الماضي.

وشددت الوزارة على أنه سيتم مسألة كل من تنطبق عليه الشروط ولم يقوم بتحديث بياناته على الموقع وطبع استمارة الترشيح وتقديمها في الموعد المحدد.