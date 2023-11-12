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نتنياهو: لن نقبل أى هدنة طويلة قبل الإفراج عن المحتجزين

الأحد، 12 نوفمبر 2023 04:44 م
نتنياهو: لن نقبل أى هدنة طويلة قبل الإفراج عن المحتجزين نتنياهو
كتب محمد عبد العظيم

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قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لسي إن إن: لن نقبل بأي هدنة طويلة قبل الإفراج عن المحتجزين، متابعا: "نتحدث عن وقف مؤقت لإطلاق النار لا عن وقف كامل"، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الاخبارية".







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