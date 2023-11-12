اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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مُستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي

الأحد، 12 نوفمبر 2023 10:39 ص
مُستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي اقتحام الأقصى - أرشيفية
أ ش أ

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اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال. 

وقال شهود عيان إن مُستوطنين اقتحموا باحات المسجد من باب "المغاربة"، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوسًا تلمودية في مُحيط مُصلى الرحمة. 


وفي السياق ذاته، شددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصى، وأوقفت عند أبواب المسجد، الطلاب وفتشتهم، وأعاقت وصولهم إلى المدارس داخل المسجد. 


ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات شبه يومية من قبل المستوطنين في محاولة من الاحتلال لتقسميه زمانيا ومكانيا كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل.







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اقتحام الأقصى

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