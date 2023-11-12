مهرجان عسل النحل.. تشارك فيه 30 دولة خلال الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر

كتبت أسماء نصار

تستضيف القاهرة مهرجان العسل والمؤتمر الدولى لعسل النحل بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر في دورته السادسة وذلك خلال الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر.



وفى التقرير التالى نتعرف على التفاصيل:

1- يشارك فيه نحو 140 عارضا .

2-المؤتمر الدولى الرابع عشر لعسل النحل يشارك فيه 30 دولة من جميع قارات العالم .

3- سيتم مناقشة كل ما يهم صناعة نحل العسل وتنمية وتطوير هذا القطاع الهام وذلك خلال الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر.

4- سلالات نحل العسل المختلفة الموجودة داخل مصر من صفات إنتاجية متميزة حيث يتم تربيتها وتحسين آدائها وفقاً للممارسات الجيدة التي تضمن سلامتها وخلوها من الأمراض وارتفاع مستوى انتاجيتها.

5- وزارة الزراعة تساهم فى دعم صناعة النحل لأنه من الصناعات التى لها مردود اجتماعى واقتصادى حيث يعمل بهذا القطاع ما يقارب من 25 ألف أسرة ، تمتلك ما يقارب مليونى خلية نحل و تنتج ما يقارب من 15 ألفًا إلى 20 ألف طن طن عسل سنويا.