اليوم السابع
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مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين إثر إطلاق نار فى مرسيليا بفرنسا

الأحد، 12 نوفمبر 2023 12:45 م
مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين إثر إطلاق نار فى مرسيليا بفرنسا الشرطة الفرنسية
أ ش أ

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قتل شخصين وأصيب ثلاثة آخرون في عملية إطلاق نار بالدائرة الـ 16 داخل ساحة انتظار سيارات في مدينة "مرسيليا" بفرنسا.

وذكرت قناة "بي إف إم" الاخبارية الفرنسية اليوم الأحد أن رجال الشرطة هرعوا إلى موقع الحادث بشكل عاجل واكتشفوا سيارة وعلى متنها خمسة أشخاص حيث عثر على سائقها (البالغ من العمر 23 عاما) ميتا وكذلك أحد الركاب. 

وأضافت القناة أن الشرطة عثرت أيضا في نفس السيارة على ثلاثة أشخاص آخرين مصابين، وتمكنت من العثور على 24 خرطوشة كلاشينكوف عيار 7.62 في موقع الحادث، وتم فتح تحقيق لمعرفة ملابساته.. مشيرة إلى أنه تم اكتشاف سيارة محترقة في مكان قريب من الحادث، وهي بلا شك سيارة مطلقي النار.







فرنسا

مارسيليا

إطلاق نار

إطلاق نار فى مارسيليا



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