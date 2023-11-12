مقتل دب يسير مع صغاره يثير غضبا في إيطاليا

فاطمة شوقى

أدى مقتل دب بني بالقرب من حديقة وطنية إيطالية إلى ترك شبليها بدون أمهما وأثار غضبا في إيطاليا، حسبما قالت وكالة أنسا الإيطالية.

وأعرب نشطاء حقوق الحيوان عن غضبهم وفزعهم إزاء مقتل الدب في منطقة أبروتسو الجبلية. وكان السكان المحليون، بما في ذلك العائلات التي لديها أطفال صغار، يتوقفون في كثير من الأحيان لمشاهدة الدب وصغاره أثناء التجولات الليلية المتكررة لعائلة الحيوانات في الشوارع القريبة من الحديقة.

ووصفت حديقة أبروتسو ولاتسيو وموليزي الوطنية الدبة التى كانت تدعى " أمارينا - أو الكرز الأسود بالإيطالية - بأنه أحد أكثر الدببة البنية إنتاجًا، وأطلق السكان هذا الاسم على هذه الدبة لأن الكرز الأسود كان من بين الأطعمة المفضلة للدب، وفقا لصحيفة كورييري ديلا سيرا.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية أنسا أن الرجل الذي أطلق النار على الدب ببندقية في بلدة سان بينيديتو دي مارسي أبلغ الشرطة أن الحيوان كان يمثل خطرا عليه .

وقالت الوكالة إن السلطات تحقق الآن فى محاولة مقتل حيوان دون داع، ، وصادرت الشرطة البندقية، التي كانت مملوكة بشكل قانوني للرجل البالغ من العمر 56 عامًا، كجزء من تحقيقاتها.