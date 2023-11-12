مصرع 3 أشخاص في حادث تصادم قطار وشاحنة في سيبيريا

أ ش أ

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم في حادث اصطدام قطار ركاب بشاحنة في منطقة إيركوتسك بشرق سيبيريا.



وذكر المكتب الصحفي لسكك حديد شرق سيبيريا - في بيان نقلته وكالة أنباء تاس الروسية اليوم الأحد "عند معبر للسكك الحديدية بين محطتي يانتال ولينا التابعتين لسكك حديد شرق سيبيريا، قاد سائق شاحنة سيارته نحو معبر السكة الحديد قبل أن يقترب من القطار رقم 91 المتجه إلى موسكو من سيفيروبايكالسك، واستخدم سائق القطار فرامل الطوارئ ولكن المسافة لم تكن كافية وتوقف القطار".



وأضاف "لم يكن من الممكن تجنب الاصطدام، وبحسب المعلومات الأولية، فقد توفي في الحادث سائق القطار ومساعده وسائق الشاحنة.. في حين يعمل فريق تحقيق في مكان الحادث للوقوف على ملابساته.