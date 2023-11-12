اليوم السابع
Ads
الأحد، 12 نوفمبر 2023 01:51 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

مصرع 3 أشخاص في حادث تصادم قطار وشاحنة في سيبيريا

الأحد، 12 نوفمبر 2023 12:32 م
مصرع 3 أشخاص في حادث تصادم قطار وشاحنة في سيبيريا حادث قطار - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم في حادث اصطدام قطار ركاب بشاحنة في منطقة إيركوتسك بشرق سيبيريا.


وذكر المكتب الصحفي لسكك حديد شرق سيبيريا - في بيان نقلته وكالة أنباء تاس الروسية اليوم الأحد "عند معبر للسكك الحديدية بين محطتي يانتال ولينا التابعتين لسكك حديد شرق سيبيريا، قاد سائق شاحنة سيارته نحو معبر السكة الحديد قبل أن يقترب من القطار رقم 91 المتجه إلى موسكو من سيفيروبايكالسك، واستخدم سائق القطار فرامل الطوارئ ولكن المسافة لم تكن كافية وتوقف القطار".


وأضاف "لم يكن من الممكن تجنب الاصطدام، وبحسب المعلومات الأولية، فقد توفي في الحادث سائق القطار ومساعده وسائق الشاحنة.. في حين يعمل فريق تحقيق في مكان الحادث للوقوف على ملابساته.







سيبيريا

حادث قطار فى سيبيريا

تصادم قطار بشاحنة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة