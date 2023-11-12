اليوم السابع
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الأحد، 12 نوفمبر 2023 05:27 م
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مستشار الرئيس الفلسطينى: نتنياهو وحكومته يريدان تصفية القضية الفلسطينية

الأحد، 12 نوفمبر 2023 05:27 م
مستشار الرئيس الفلسطينى: نتنياهو وحكومته يريدان تصفية القضية الفلسطينية محمود الهباش
كتب محمد شرقاوى

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قال مستشار الرئيس الفلسطيني محمود الهباش، إن نتنياهو وحكومته يريدان تصفية القضية الفلسطينية واجتثاث الشعب الفلسطيني من أرضه، ونتنياهو لا يريد وحدة الشعب الفلسطيني.. بل يسعى لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية.

وأضاف خلال تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية أن أولويتنا الحالية مواجهة أهداف نتنياهو ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مضيفا أن نتنياهو يريد تكريس الاحتلال وبدء مسيرة من المحاولات لطمس القضية الفلسطينية.

وتابع أنه لولا الصمود الفلسطيني والموقف المصري الرافض لخطة تهجير الفلسطينيين لنجح نتنياهو في تنفيذ خطته، مؤكدا أنه على واشنطن إثبات جديتها في وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

 







محمود الهباش

نتنياهو

القضية الفلسطينية

الشعب الفلسطيني

غزة




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