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مركز اللغات بجامعة حلوان يعلن بدء الدورة التأهيلية لاختبار اللغة الإنجليزية

الأحد، 12 نوفمبر 2023 09:47 ص
مركز اللغات بجامعة حلوان يعلن بدء الدورة التأهيلية لاختبار اللغة الإنجليزية جامعة حلوان
كتب محمد صبحى

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أعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بجامعة حلوان عن مواعيد بدء دورة اللغة الإنجليزية التأهيلية Orientation لاختبار اللغة الإنجليزية الأكاديمي".
 
وتقام فعاليات الدورة التدريبية التي تستمر لمدة 4 أيام بواقع 24 ساعة تدريبية، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتورة مها حسني عميد كلية الآداب، وإشراف الدكتورة أماني السيد وكيل كلية الآداب، والدكتور شادي الكردي مدير المركز.
 
 
وقد حدد المركز مواعيد الدورة على النحو التالي: اليوم الأحد الموافق 12 نوفمبر 2023: قراءة
 
يوم الثلاثاء الموافق 14 نوفمبر 2023: استماع  
 
يوم الأربعاء الموافق 15 نوفمبر 2023: قواعد
 
يوم الخميس الموافق 16 نوفمبر 2023: قواعد
 
ودعا المركز الراغبين في التسجيل والحجز للدورة بالتوجه سريعًا لمقر المركز.






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