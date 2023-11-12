مد العمل بالتشكيل الحالى للمجالس التصديرية حتى 30 ديسمبر 2023

كتب إسلام سعيد

أصدر المهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة قرار رقم 432 لسنة 2023 بشأن مد العمل بالتشكيل الحالي للمجالس التصديرية لنهاية العام الحالي 2023 حتى 30 ديسمبر 2023 أو لحين صدور التشكيل الجديد.

وجاء تشكيل المجالس التصديرية على النحو التالي:

1- المجلس التصديري للصناعات الهندسية.

- م. شريف الصياد - شركة تريدكو الصياد (رئيسا).

- م. عمرو أبو فريخة- شركة طنطا موتورز.

- م. محمد العايدي- شركة طيبة الألومنيوم للمعادن.

- د. م. أحمد فكري عبد الوهاب - شركة اجا.

- م. حسام فريد - شركة الوايلر فريد للطلمبات.

- م. محمد سعد - شركة شنيدر اليكتريك مصر.

- م. خالد هاشم - شركة Honeywell Egypt.

٢- المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة

- أ. خالد ابو المكارم- شركة مكارم تكس (رئيسا).

- أ. تامر محمد يونس - شركة بروكتر وجامبل مصر.

- أ. طارق شريف زغلول - شركة الشرقيون للبتروكيماويات.

- أ. حازم محمد بشر- شركة نيو سيتي جلاس.

- أ. مصطفى شريف الجبلي- شركة أبوزعبل للاسمدة والمواد الكيماوية.

- أ. جون وديع بشاي - شركة الشرق للتجارة والصناعة.

- أ. محمد يوسف زين العابدين - شركة الامل للبلاستيك.

- أ. عمرو عبد الله محمود - شركة العبور للبويات والصناعات الكيماوية – باكين.

- أ.هشام نور الدين - شركة موبكو للأسمدة.

3- المجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية

- م. نديم إدوارد إلياس - شركة صحارا للطباعة. (رئيسا).

- أ. أحمد جابر محمد - شركة يومبياك.

- م. سمير البيلى أبو صالح عياد - شركة الصفا للطباعة والتغليف.

- أ. يوسف حسين شاهين - الشركة المتحدة للورق.

- أ. محمد إبراهيم صالح - مجموعة الخرافي لصناعة الورق.

- أ. اسعاد يونس - الشركة العربية لصناعة السينما.

- أ. هاني سليم عزيز قسيس شركة مصر للصناعة والتجارة منترا.

4- المجلس التصديري للجلود والمنتجات الجلدية

- أ. محمود محمد سرج- مدبغة سرج (رئيسا)

- أ. أحمد ذكي الجباس - المصرية الألمانية.

- أ. محمد حربي محمد - مدبغة حربي.

- أ. أشرف انطوان يسي – تايمكس.

- أ. طارق بلال شهاب - ريفيرا جروب.

- أ. موناز عبد الرؤوف محمد – أختين ديزاين.

- أ. باسم محمد لطفي - شركة لطفي.

5- المجلس التصديري للحرف والصناعات اليدوية

- أ. الوليد السيد محمد على شركة نايل فلاورز(رئيسا).

- أ. أسامة فتح الله عبد الراضى محمد - شركة يدوية للحرف اليدوية.

- أ. ابراهيم محمد هاني شمس الدين - شركة كليم.

- أ.هالة كمال عاشور-شركة هاند ميد .

- أ. يسرا محمد كمال الغر-شركة مقع شياكة.

- م. هشام احمد سامي عبد الرحيم احمد.

- أ. طارق نبيل محمد يسري صبور.

- أ. حسين محمد رمزی محمود - شركة سيوة كرافت.

- د.هشام اسامة طه دنانة

6- المجلس التصديري للصناعات الغذائية

- أ.هانی برزی- شركة إيديتا للصناعات الغذائية (رئيسا).

- أ. محمود عبد اللطيف بازان - شركة هيرو للصناعات الغذائية.

- أ. أشرف الجزايرلى - شركة يونيليفر مشرق.

- أ. محمد دماطى- الشركة المصرية للصناعات الغذائية (دومتى).

- أ. أشرف السيد رشاد - كايرو أجرو بروسيسنج.

- أ. دينا محمود حسني - شركة كيميت للأغذية الطبيعية.

- أ. كريم عمرو بركة-شركة صافولا مصر( شركة عافية - شركة الملكة ) .

- أ. علاء مصطفى الوكيل - شركة المنصورة للتجارة والتوزيع – سی كلام.

- أ. هاني سميح عافية- شركة اب وايت لصناعة المنتجات الغذائية.

۷- المجلس التصديري للاثاث

- أ. إيهاب درياس- شركة لاروش المصرية للصناعات (رئيسا).

- م. شريف عبد الهادی - مالتي إم جروب.

- أ. عبده شولح - شركة شولح للأثاث.

- أ. وليد عبد الحليم - شركة أبلاينس .

- أ. إسلام خليل- شركة إيجييبت فورمنج .

- أ. عمرو عرنسة - شركة بينوكيو.

- أ. طارق حبشي - شركة اس ايه اي سولوشنز.

- أ. أحمد الجلاد - شركة الجلاد للأثاث.

- أ. احمد حلمي - شركة موبل الشرق.

۸- المجلس التصديري للصناعات الطبية

- د. ماجد جورج - ماميبا مصرلمستحضرات التجميل (رئيسا).

- د. احمد حجازی - الشركة القابضة للأدوية.

- د. محی حافظ- شركة بايونير.

- د.هشام الفتا-شركة أميكو.

- د.عماد لويز-شركة ميراكل.

- د. آسر سلامة- شركة إيزي كير.

- د. سوزان لطفي - شركة يونيليفر.

- د.غادة الجنزوری - مستشفى الجنزوری .

9- المجلس التصديري للحاصلات الزراعية

- أ. عبد الحميد بدوي الدمرداش - شركة المغربي. (رئيسا).

- أ. محمد أشرف خليل- شركة سوناك.

- أ. فؤاد طارق أبوبكر- شركة فريدال.

- أ. هشام سمير النجار- شركة دلتكس.

- أ. خالد ابراهيم البنا - شركة اجرين.

- أ. عز جودة - شركة عزالدين جودة للحاصلات الزراعية.

- أ. حلمى على عيسى - شركة نهضة مصر.

- أ. احمد حسين الفيشاوي - شركة الفيشاوي للتصدير والاستيراد.

- أ. شريف سيد البلتاجي - شركة بيلكو.

۱۰ - المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والسلع المعدنية والتشييد والبناء

- م. وليد جمال الدين الشركة الحديثة للمواد العازلة (رئيسا).

- أ. احمد حافظ - شركة ايديال استاندرد .

- أ. رؤوف عبد الله - شركة مارمونيل للرخام والجرانيت.

- م. سمير نعمان- شركة حديد عز.

- أ. عمرو قنديل- شركة كاما لتشغيل المعادن.

- أ. فاروق مصطفى - شركة مصر بني سويف للاسمنت

- أ. محمد خطاب۔ شركة ممفيس للزجاج.

- أ. وجيه بسادة - شركة سيراميك الفا.

- أ. احمد عالى وفيق - شركة سان جوبان للزجاج.

۱۱- المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والمفروشات:

- أ. سعيد احمد احمد -شركة مصرلينين (رئيسا).

- م. محمود امين محمود سعد - شركة النساجون الشرقيون.

- أ. عمرو عبد الحي الطباخ - مصر اسبانيا للبطاطين.

- أ. وليد عبد المعطى الكفراوي - زهرة المحلة للوبريات.

- أ. محمد حسن عشرة - برج العرب للغزل عشرة تكس.

- أ. محمد السيد يوسف الشركة الدولية للغزل.

- أ. رفعت هلال حمود - شركة اسكندرية للغزل.

۱۲- المجلس التصديري للإستثمارالعقاري :

- م. هشام على شكری- شركة رؤية للإستثمار العقاري (رئيسا).

- م. فتح الله فوزی - شركة مينا للإستثمار العقاري.

- د. أحمد شلبی-شركة تطوير للإستثمار العقاري.

- م. عمرو القاضى- مجموعة طلعت مصطفى.

- م. وليد مختار- شركة إيوان للإستثمار العقاري.

- أ. محمد المكاوي - شركة سيتى ايدج للاستثمار العقاري.

- أ. محمد علام - شركة حسن علام.

۱۳ - المجلس التصديري للملابس الجاهزة:

- أ. ماري لويس بشارة. شركة (رئيسا).

- أ. حسام جبر - شركة لوتس.

- أ. محمد الصياد - شركة الصياد للتريكو.

- أ. عادل غانم - شركة نايل بوتن

- أ. فاضل مرزوق - شركة جيزة للغزل والنسيج.

- أ. حازم وجدی مؤمن - شركة وجدی مؤمن للصناعات النسيجية.

- أ. منى الجزار- الامازون فاشون.

- أ. سامر سمير رياض - شركة طيبة للصناعات النسيجية.

- أ. ايهاب الزوربة - شركة ايجيبت كلوزنج.