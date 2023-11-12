اليوم السابع
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مديرية الزراعة بالإسكندرية: زراعة 154 ألف فدان قطن بالمحافظة العام الحالى

الأحد، 12 نوفمبر 2023 01:05 م
مديرية الزراعة بالإسكندرية: زراعة 154 ألف فدان قطن بالمحافظة العام الحالى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
كتبت أسماء نصار

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أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الاسكندرية، أن إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول القطن الموسم الحالى في المحافظة، بلغت حوالي 154 ألف فدان.
 
كما نفذت المديرية ندوة إرشادية تعاونية لمحصول القمح والإعلان عن توفير التقاوى طبقا للخريطة الصنفية وبأسعار مخفضة تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير  الزراعة واستصلاح الأراضى بتوفير تقاوى القمح في كافة محافظات الجمهورية.
 
ووجه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قيادات الوزارة وجميع مسئوليها بالمحافظات برفع درجة الاستعداد القصوى لموسم زراعة القمح من خلال تكثيف برامج التوعية للمزارعين وتوفير التقاوى الجيدة المعتمدة وخدمات الميكنة الحديثة والارشاد الزراعى والبحوث والتواصل المستمر من أجل زراعة المساحات المستهدفة وبالاساليب العلمية وباستخدام التقاوى طبقا للخريطة الصنفية وكذلك تنفيذ الحقول الإرشادية المستهدفة والمتابعة مع الفلاحين قبل موسم زراعة القمح، بنشر الخريطة الصنفية لتوعية الفلاح بالأصناف التى تجود في أرضه والتي تناسب كل منطقة بهدف تعظيم الإنتاجية حسب نوع التربة والتغيرات المناخية، وبالتالى أصبح كل فلاح ملتزما بزراعة الصنف الذى يصلح فى أرضه.
 
وتضم الخريطة الصنفية لمحافظات الوجه البحري : بورسعيد - الإسماعيلية - السويس – دمياط - الدقهلية – الشرقية – الغربية - كفر الشيخ - البحيرة – الإسكندرية – المنوفية – القليوبية تزرع أصناف مصر 3- مصر 4- جيزة 171 – سخا 95 – سخا 96 سدس 14- سدس 15.
 






الزراعة

الاسكندرية

القطن

القمح



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