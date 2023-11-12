محاكمات × 24 ساعة.. المستشار حمادة الصاوى يؤجل قضية اغتيال اللواء نبيل فراج

كتب إيهاب المهندس

شهدت أروقة المحاكم ا ليوم نظر العديد من القضايا الهامة، لعل أبرزها تأجيل محاكمة متهم بقضية اغتيال اللواء نبيل فراج للاطلاع.

اغتيال اللواء نبيل فراج

قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار حماده الصاوى، وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكى والدكتور على عمارة، تأجيل إعادة محاكمة متهم سبق الحكم عليه بالإعدام مع آخرين لاتهامهم بقتل الشهيد اللواء نبيل فراج لجلسة 9 ديسمبر المقبل للمرافعة.

تزوير

قضت محكمة جنايات القاهرة، المتعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة منهم بتزوير محررات رسمية في مدينة نصر، بالسجن المشدد 3 سنوات.

أحداث الصف

أجلت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر، إعادة محاكمة متهم مع آخرين سبق الحكم عليهم، فى تبادل إطلاق النار لعدة ساعات، وقطع الطريق والتجمهر، بسبب خلافات ثأرية بين عائلتين، أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين، لجلسة 14 نوفمبر للمرافعة.

لص عابدين

قررت محكمة جنح عابدين، تأجيل محاكمة عامل بتهمة سرقة المواطنين والنصب عليهم، بإيهامهم بتغيير العملات المحلية إلى عملات أجنبية لجلسة 26 نوفمبر الجارى.

تاجر مخدرات

قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهم "م.ع" عامل بالسجن المشدد 15 عاما وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى المخدرات، بدائرة مركز أخميم.