محافظ القاهرة: رفع درجة الاستعداد للتعامل مع التغيرات الجوية وسقوط الأمطار

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أنه تم رفع درجة الاستعداد للتعامل مع التغيرات الجوية التى تشير لسقوط أمطار خلال اليوم طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، كما تم نشر الشفاطات والبدالات بمطالع ومنازل الكباري فى أحياء القاهرة المختلفة.

وأكد محافظ القاهرة أنه يتابع الإجراءات التى اتخذتها جميع الأحياء وشركتى المياه والصرف الصحى وهيئة النظافة لتنفيذ الخطة الموضوعة للتعامل الفورى مع أى تجمعات لمياه الأمطار .

وشدد محافظ القاهرة على كافة المسئولين التنفيذيين بالمحافظة بالتعامل السريع مع الشكاوى التى ترد من المواطنين باماكن تجمع المياه وازالتها على الفور والحفاظ على انتظام الحركة المرورية .

وأضاف المحافظ أنه تم ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة لمتابعة اجراءات التعامل الفورى مع أى طارئ لضمان الاستجابة السريعة لأية بلاغات أو شكاوى من المواطنين.