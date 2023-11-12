اليوم السابع
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محافظ الجيزة: إزالة تعديات على الأراضى الزراعية بمساحة 12 فدان فى أبو النمرس

الأحد، 12 نوفمبر 2023 09:29 م
محافظ الجيزة: إزالة تعديات على الأراضى الزراعية بمساحة 12 فدان فى أبو النمرس ازالة تعديات
كتبت - مرام محمد

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نفذت محافظة الجيزة حملة مكبرة بالتعاون مع قطاع أمن الجيزة لإزالة تعديات بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية تم رصدها بمركز ومدينة أبو النمرس، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدولة بإزالة كافة التعديات على الرقعة الزراعية ومواجهة مخالفات البناء.
 
كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بإزالة تعديات بالبناء المخالف على مساحة 12 فدان بطريق الدير بطموه بالوحدة المحلية لمنيل شيحه بمركز ومدينة أبو النمرس مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والعرض على النيابة العامة. 
 
وشدد المحافظ على رئيس مركز ومدينة أبو النمرس بالمتابعة الدورية لإزالة أي تعديات جديدة يتم رصدها والمرور الدوري علي المخالفات التي تم إزالتها لضمان عدم تكرار المخالفة. 
 
ووجه "راشد"، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التعامل الحازم حيال مخالفات البناء وعدم السماح بالتعدي على الرقعة الزراعية مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، مشددًا على عرض تقرير يومي بجهود الحملات وموقف المتغيرات المكانية والتعامل معها كلا في نطاقة. 
 
وأكد محافظ الجيزة أن الدولة المصرية حريصة على فرض هيبتها وإنفاذ القانون والتصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات المُقامة بالمخالفة على الأراضي الزراعية ومُخالفات البناء، تحقيقاً لمبدأ سيادة القانون وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالتعدي على الأراضي الزراعية.
 
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