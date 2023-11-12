للنساء.. اعرفى فوائد الحلبة لصحة الجسم والجلد

كتبت نهير عبد النبى

الحلبة واحدة من المشروبات التي تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض، كما تتوفر الحلبة في أشكال مختلفة بما في ذلك المساحيق والكبسولات والزيوت، كما تستخدم الأوراق المجففة والبذور العطرية لنبات الحلبة في مختلف المأكولات والأدوية العشبية.

وحسب ما ذكره موقع medicinenet، تستخدم مستخلصات الحلبة في العديد من مستحضرات التجميل والصابون، لقد تم استخدامها في العديد من المستحضرات الطبية العشبية إما باعتبارها المكون الرئيسي للدواء أو لإخفاء رائحة أو طعم الأدوية العشبية المكونة .

وهناك فوائد صحية للحلبة خاصة بالإناث وهى:

-تزيد من إنتاج حليب الثدي: أفادت بعض الدراسات أن الحلبة على شكل أقراص أو شاي تعمل على تحسين إنتاج الحليب لدى النساء المرضعات، وذلك عن طريق تحفيز الغدد الثديية.

-تخفف من تقلصات الدورة الشهرية : ثبت أن الحلبة تخفف من عسر الطمث ، أو فترات الحيض المؤلمة. وفقا لبعض الدراسات، أبلغت النساء اللاتي تناولن مكملات الحلبة عن انخفاض حاجتهن إلى مسكنات الألم لتقلصات الدورة الشهرية .

يمكن تناول مسحوق بذور الحلبة 3 مرات يوميًا بجرعة 1800-2700 مجم خلال الأيام الثلاثة الأولى من الدورة الشهرية، ثم يتبعها 900 مجم من مسحوق بذور الحلبة 3 مرات يوميًا خلال اليومين التاليين من الدورة الشهرية.

-تساعد في إدارة الوزن : تشير بعض الدراسات إلى أن الحلبة قد تساعد في تقليل الوزن عن طريق تعزيز الشبع والسيطرة على الجوع.

- صحة الجلد والشعر: تشير بعض الدراسات إلى أن الحلبة قد تساعد في تعزيز صحة الجلد والشعر، وتساعد في علاج الأمراض الجلدية مثل الأكزيما وكذلك تساقط الشعر لدى النساء.

-تحسن عملية الهضم : تساعد الحلبة في عملية الهضم وقد تساعد في علاج حرقة المعدة وعسر الهضم واضطراب المعدة ويعتقد أنها تخفف من انتفاخ البطن ولها تأثير مهدئ على القناة الهضمية.

-تساعد في إدارة نسبة السكر في الدم : تشير الدراسات إلى أن الحلبة قد تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم لدى الرجال والنساء إن تناول بذور الحلبة (5-50 جرام) مع وجبات الطعام 1-2 مرات يوميًا قد يقلل من مستويات السكر في الدم بعد الوجبة لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني .

إن تناول 50 جرامًا من مسحوق بذور الحلبة مرتين يوميًا قد يقلل من كمية السكر في البول لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الأول .

يجب عليك عدم تناول بذور الحلبة دون استشارة الطبيب إذا كنت تعاني من مرض السكري، لا تستبدل أبدًا أدوية السكري الخاصة بك بأي مكمل غذائي دون استشارة طبيبك.