لصوص الدراجات النارية فى بورسعيد: نفذنا 5 وقائع بأسلوب قطع الأسلاك

كتب سليم على

أدلى عاطلان باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق في بورسعيد ، تفيد قيامهما تكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة الدراجات النارية، واعترف المتهمان بارتكاب 5 وقائع سرقة بدوائر أقسام شرطة (المناخ، الضواحى، العرب) بأسلوب قطع الأسلاك، كما أرشدا عن مكان تواجد 3 دراجات نارية، بالإضافة إلى العثور على دراجتين بمعرفة مالكيها.

عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.