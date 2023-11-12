اليوم السابع
Ads
الأحد، 12 نوفمبر 2023 03:13 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

لصوص الدراجات النارية فى بورسعيد: نفذنا 5 وقائع بأسلوب قطع الأسلاك

الأحد، 12 نوفمبر 2023 02:13 م
لصوص الدراجات النارية فى بورسعيد: نفذنا 5 وقائع بأسلوب قطع الأسلاك جريمة سرقة الدراجات البخارية-أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أدلى عاطلان باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق في بورسعيد ، تفيد قيامهما تكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة الدراجات النارية، واعترف المتهمان بارتكاب 5 وقائع سرقة بدوائر أقسام شرطة (المناخ، الضواحى، العرب) بأسلوب قطع الأسلاك، كما أرشدا عن مكان تواجد 3 دراجات نارية، بالإضافة إلى العثور على دراجتين بمعرفة مالكيها.

عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
 
ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.






سرقة

جرائم سرقة

بدر

سرقة دراجات ناريه



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة