كبار "المحافظين" البريطانى: عدم إقالة وزيرة الداخلية يقوض فرصنا فى الانتخابات

كتبت رباب فتحى

قال كبار أعضاء حزب المحافظين إن سلطة ريشي سوناك كرئيس لوزراء بريطانيا ستكون في حالة يرثى لها ما لم يقيل وزيرة داخليته المثيرة للجدل والمثيرة للانقسام، سويلا برافرمان، في غضون أيام، وفقا لصحيفة "الأوبزرفر" البريطانية.

ومع تزايد الغضب من مزاعمها التحريضية بشأن تحيز الشرطة والتحدي الصريح لداونينج ستريت – مجلس الوزراء-، فإن التوقعات بين معظم المحافظين هي أن سوناك سوف يقيل برافرمان في وقت مبكر من هذا الأسبوع، مما يفتح الطريق أمام تعديل وزاري يأمل حلفاؤه أن يؤدي إلى تنشيط رئاسته للوزراء.

في حين أن وزيرة الداخلية تحظى ببعض الدعم بين مجموعة من النواب اليمينيين، إلا أن أعضاء الحزب تلقوا المزيد من طلبات النواب المعتدلين التي تدعو داونينج ستريت لإقالة برافرمان في أقرب وقت ممكن بعد إحياء ذكرى يوم الهدنة والمسيرة المؤيدة للفلسطينيين في لندن.

وقالت وزيرة سابقة في الحكومة لصحيفة الأوبزرفر إن برافرمان كانت "تحاول أن تُطرد" بوضوح عندما كتبت مقالاً لصحيفة التايمز الأسبوع الماضي، اتهمت فيه الشرطة بإظهار التحيز لصالح "الغوغاء" المؤيدين للفلسطينيين، وليس أمام سوناك خيار سوى طردها.

وأضافت "إن عدم إقالتها سيكون أمرًا قاتلاً تمامًا، لأنه في تلك المرحلة، بالإضافة إلى كونه رئيس وزراء لا يحظى بشعبية، فإنه يصبح رئيس وزراء ضعيفًا وغير شعبي".

واعتبرت أن برافرمان أيضًا تلحق ضررًا لا يوصف بجاذبية الحزب الانتخابية، مشيرا إلى أن " الكثير من الزملاء يقولون إن رسالة سويلا الأساسية تؤدي فقط إلى إبعاد الناخبين في جنوب شرق إنجلترا. ولا يمكن السماح باستمرار ذلك."

في إشارة إلى اقتراح برافرمان الأخير بأن المشردين كانوا في الشوارع لأنهم اتخذوا "اختيار نمط الحياة"، أضاف كبير المحافظين: " عندما تبدأ بمهاجمة المشردين والقول إن هذا خيار أسلوب حياة، فمن الواضح أن هذا جهل، فضلاً عن كونه سيئًا. وعندما سُئل عن مدى غضبه من سلوك برافرمان على مقياس من واحد إلى 10، أجاب بـ "11".

ولم يُنظر إلى تصريحات برافرمان حول تحيز الشرطة على أنها مثيرة للانقسام فحسب، بل خطيرة أيضًا، وتؤجج الانقسام قبل المسيرة المؤيدة للفلسطينيين وأحداث يوم الهدنة. والتقت بمفوض شرطة العاصمة، مارك رولي، في محاولة واضحة للحد من التوترات. ولكن حتى كبار أعضاء الحزب قالوا إن الوقت قد حان لطرد برافرمان من مجلس الوزراء.