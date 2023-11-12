قصف إسرائيلى على مجمع أممى بغزة.. وجيش الاحتلال يقترب من بوابات مستشفى الشفاء

وكالات

عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اليوم الأحد، عن بالغ الأسى بعد تقارير أولية تشير إلى تعرض مجمع الأمم المتحدة في مدينة غزة للقصف أمس واستشهاد وإصابة عدد كبير من الأشخاص.

وبحسب موقع العربية، قال البرنامج في بيان إن "المأساة المستمرة المتمثلة في استشهاد وإصابة مدنيين أُقحموا في هذا الصراع غير مقبولة ويجب أن تتوقف".

وأضاف البيان "يجب احترام المدنيين والبنية التحتية المدنية وحرمة مرافق الأمم المتحدة وحمايتها في جميع الأوقات، ويجب احترام القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك مبادئ التمييز والتناسب والحيطة".

وفيما يتواصل القصف الإسرائيلي على غزة، بات الجيش على مقربة من البوابات الرئيسية لمستشفى الشفاء، وسط غطاء ناري كثيف وتحليق كثيف للمسيّرات الإسرائيلية فوق المستشفى