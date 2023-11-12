اليوم السابع
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فنزويلا تدين تصرفات إسرائيل وتطالب بوضع حد لقتل المدنيين

الأحد، 12 نوفمبر 2023 08:00 ص
فنزويلا تدين تصرفات إسرائيل وتطالب بوضع حد لقتل المدنيين غزة
أحمد علوى

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أدانت الحكومة الفنزويلية بشدة "الإبادة الجماعية لشعب قطاع غزة" التي ترتكبها إسرائيل وطالبت بوقف فوري لقتل المدنيين في القطاع.

وقالت وزارة الخارجية في بيان، إن "جمهورية فنزويلا البوليفارية ترفض بشدة مظاهر الكراهية، والدعوة إلى تدمير الشعب الفلسطيني، وحملة الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل بروح العقيدة النازية ضد شعب غزة".

وأضافت الخارجية الفنزويلية، أن "القتل الممنهج الذي تمارسه إسرائيل ضد السكان المدنيين العزل في غزة يجب أن يتوقف فورا، ويجب توفير المساعدات الإنسانية دون أي قيود، ويجب ضمان استقلال فلسطين من قبل جميع الهيئات والمنظمات الدولية، كما طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخرا".

 

 







الحكومة الفنزويلية

غزة

الاحتلال الاسرائيلية



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