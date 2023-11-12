عضو بالكنيست الإسرائيلى يطالب بترحيل أهالى غزة إلى أسكتلندا

وكالات

طالب عضو الكنيست نسيم فاتوري من حزب الليكود اليميني في تل أبيب "بترحيل أهالي غزة إلى البلدان المستعدة لاستقبالهم.

وبحسب موقع رؤيا الإخبارى، قال في حال أبدى رئيس وزراء إسكتلندا استعداده لاستقبال أهل غزة "فلنأخذهم، ونفتح ميناء غزة، ونجلب السفن، وننقلهم"، مطالبا بنقلهم لعدة دول أوروبية.

وأضاف أنه لا يمكن لإسرائيل أن توجد على الأرض إذا كان أحد من الفصائل الفلسطينية يعيش في مكان ما.

يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ37 على التوالي، وقصفه المكثف على القطاع وتدمير المنازل والبيوت على رؤوس ساكنيها وتدمير الطرق والبنية التحتية واستهداف من المستشفيات بسلسلة من الغارات، في ظل الحصار الكامل المفروض عليه والافتقار لمقومات الحياة الأساسية، ومنع دخول الوقود.