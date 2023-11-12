عاهل الأردن ورئيس وزراء ماليزيا يبحثان سبل إنهاء الكارثة الإنسانية في غزة

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التقى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في الرياض، رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، على هامش أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة حول غزة.

تناول اللقاء، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأردني، الجهود المبذولة لوقف الحرب على غزة، وسبل إنهاء الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الأبرياء في القطاع.

وحذر الملك عبدالله الثاني - طبقا لبيان الديوان الملكي - من خطورة استمرار الحرب وسياسة العقاب الجماعي ومحاولات التهجير؛ والتي قد تجر الأوضاع في المنطقة إلى الانفجار.

وركز اللقاء على ضرورة التصدي للإجراءات التصعيدية في الضفة الغربية والقدس، خصوصا الاعتداءات التي يقوم بها المستوطنون ضد الفلسطينيين.

حضر اللقاء: نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك، الدكتور جعفر حسان، والوفد المرافق لرئيس الوزراء الماليزي.