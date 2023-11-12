ضبط 16 طن أعلاف حيوانية مجهولة المصدر بحملات أمنية

كتب محمود عبد الراضي وأسماء شلبى

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المعنية حملة مُكبرة إستهدفت كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظات "القاهرة - الشرقية – الغربية – القليوبية – الجيزة" .. أسفرت جهودها فى مجال حماية الثروة الزراعية "الأعلاف الحيوانية والأدوية البيطرية" تم ضبط (محل – معرض "بدون ترخيص") بمحافظة الشرقية بمضبوطات بلغت (16 طن أعلاف حيوانية – 2742 عبوة أدوية بيطرية متنوعة) بدون بيانات ومجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية ومحظور تداولها .

وفى مجال حماية البيئة "المواد الغذائية" تم ضبط (شركة مُجمدات - محل جزارة "بدون ترخيص") بمحافظة الشرقية بمضبوطات بلغت (350 كيلو جرام لحوم) بدون بيانات ومجهولة المصدر مذبوحة خارج المجازر ، وفى مجال حماية الثروة السمكية تم ضبط عدد (20) قضية عدم تجديد التراخيص لمراكب الصيد، وضبط عدد (157) مخالفة (تجاوز النسب القياسية لعوادم ‏السيارات) بمحافظات " القاهرة – الجيزة - القليوبية".

وفى مجال حماية البيئة "التفتيش البيئى" تم ضبط عدد (7) قضايا بمحافظة الغربية عبارة عن (مكمورة فحم نباتى " مخالفة" لإرتكاب المسئولية عنها مخالفات مزاولة نشاط بدون ترخيص - إنبعاث أدخنة كثيفة تضر بالصحة العامة – الحرق المكشوف للأخشاب) ، وفى مجال التفتيش البيئى على المنشآت تم ضبط (2) قضية (شركتين لإنتاج السيراميك) لوجود مخالفات وعدم توفر الإشتراطات البيئية بها بمحافظة الجيزة.