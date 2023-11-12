اليوم السابع
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ضبط 16 طن أعلاف حيوانية مجهولة المصدر بحملات أمنية

الأحد، 12 نوفمبر 2023 11:53 ص
ضبط 16 طن أعلاف حيوانية مجهولة المصدر بحملات أمنية حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي وأسماء شلبى

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شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المعنية حملة مُكبرة إستهدفت كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظات "القاهرة - الشرقية – الغربية – القليوبية – الجيزة" .. أسفرت جهودها فى مجال حماية الثروة الزراعية "الأعلاف الحيوانية والأدوية البيطرية" تم ضبط (محل – معرض "بدون ترخيص") بمحافظة الشرقية بمضبوطات بلغت (16 طن أعلاف حيوانية – 2742 عبوة أدوية بيطرية متنوعة) بدون بيانات ومجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية ومحظور تداولها .
         
وفى مجال حماية البيئة "المواد الغذائية" تم ضبط (شركة مُجمدات - محل جزارة "بدون ترخيص") بمحافظة الشرقية بمضبوطات بلغت (350 كيلو جرام لحوم) بدون بيانات ومجهولة المصدر مذبوحة خارج المجازر ، وفى مجال حماية الثروة السمكية تم ضبط عدد (20) قضية عدم تجديد التراخيص لمراكب الصيد، وضبط عدد (157) مخالفة (تجاوز النسب القياسية لعوادم ‏السيارات) بمحافظات " القاهرة – الجيزة - القليوبية".
       
وفى مجال حماية البيئة "التفتيش البيئى" تم ضبط عدد (7) قضايا بمحافظة الغربية عبارة عن (مكمورة فحم نباتى " مخالفة" لإرتكاب المسئولية عنها مخالفات مزاولة نشاط بدون ترخيص - إنبعاث أدخنة كثيفة تضر بالصحة العامة – الحرق المكشوف للأخشاب) ، وفى مجال التفتيش البيئى على المنشآت تم ضبط (2) قضية (شركتين لإنتاج السيراميك) لوجود مخالفات وعدم توفر الإشتراطات البيئية بها بمحافظة الجيزة.






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