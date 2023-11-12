اليوم السابع
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الأحد، 12 نوفمبر 2023 11:46 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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صحيفتان كويتيتان تبرزان تحذير الرئيس السيسي من توسع نطاق الحرب فى غزة

الأحد، 12 نوفمبر 2023 11:46 ص
صحيفتان كويتيتان تبرزان تحذير الرئيس السيسي من توسع نطاق الحرب فى غزة الرئيس عبد الفتاح السيسى
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أبرزت صحيفتان كويتيتان، صادرتان صباح اليوم الأحد، تحذير الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال القمة العربية الإسلامية في الرياض، من توسع نطاق الحرب في غزة، وأنه مهما كانت محاولات ضبط النفس فإن طول أمد الاعتداءات وقسوتها غير المسبوقة كفيلان بتغيير المعادلة وحساباته بين ليلة وضحاها.

وذكرت صحيفة (الراي) الكويتية- تحت عنوان "السيسي يندد بممارسات من العصور الوسطى"- أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ندد بمعاناة سكان قطاع غزة من "ممارسات لا إنسانية تعود بنا إلى العصور الوسطى"، وحذر أمام القمة العربية الإسلامية في الرياض، أمس، من توسع نطاق الحرب، قائلا "مهما كانت محاولات ضبط النفس فإن طول أمد الاعتداءات وقسوتها غير المسبوقة كفيلان بتغيير المعادلة وحساباته بين ليلة وضحاها".

وأضافت الصحيفة أن الرئيس السيسي دعا إلى الوقف الفوري لإطلاق النار بلا قيد أو شرط ومنع تهجير الفلسطينيين إلى خارج أرضهم، وأنه لا يمكن أن تبرر الحرب في غزة بالدفاع عن النفس، وشدد على أن "سياسات العقاب الجماعي لأهل غزة من قتل وحصار وتهجير غير مقبولة ويجب وقفها فورا".

فيما ذكرت صحيفة (الأنباء)- تحت عنوان "قمة الرياض"- أن الرئيس السيسي أكد أن التخاذل عن وقف الحرب بغزة ينذر باتساع رقعة الصراع، وأن سياسات العقاب الجماعي من قتل وحصار وتهجير قسري "غير مقبول"، ولا يمكن تبريرها، وينبغي وقفها فورا، وطالب الرئيس السيسي بإجراء تحقيق دولي بالانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة.

وتحت عنوان "الكويت تطالب بوقف نزيف الدم في غزة".. قالت الصحيفة إن الرئيس السيسي دعا مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولية مباشرة لتحقيق 6 نقاط هي وقف إطلاق النار بلا قيد أو شرط، ووقف كافة الممارسات التي تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين، أن يضمن المجتمع الدولي حماية المدنيين الأبرياء، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية وتحميل إسرائيل مسؤوليتها كقوة احتلال، والتوصل إلى صيغة لتسوية الصراع، بناء على حل الدولتين، وإجراء تحقيق دولي في كل ما تم ارتكابه من انتهاكات ضد القانون الدولي.







الرئيس عبد الفتاح السيسى

غزة

اسرائيل

قطاع غزة

الرياض



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