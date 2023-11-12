سلامة الغذاء: 3215 رسالة غذائية مصدرة بزيادة 11ألف طن عن الأسبوع الماضى

كتب إسلام سعيد

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 40، وذلك عن الفترة من 4 - 10 نوفمبر، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:

أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 77 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر، وتم تسجيل 11 منشأة غذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، وجاري إدراج 5 مصانع بالقائمة البيضاء، كما تم إصدار شهادة توريد تغذية مدرسية خلال الأسبوع الماضي.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 27 زيارة، وجاري إدراج 2 منشأة بالقائمة البيضاء، وأصدرت الإدارة 375 إذن تصدير لحاصلات زراعية.

وشاركت الإدارة في حضور اجتماع مشترك مع مصلحة الجمارك ووزارة النقل والخاص بالخط الملاحي السريع بين مصر وإيطاليا، كما تم حضور اجتماع تنسيقي مع الإدارة المركزية للحجر الزراعي بشأن موسم الموالح.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا للإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 3215 رسالة بإجمالي 155000 طن بزيادة نحو 11000 طن عن الأسبوع الماضي، تنوعت مابين 515 صنف من دقيق، خضر وفواكه طازجة ومنتجات غذائية متنوعة.

ولا تزال البطاطا الحلوة تتصدر قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 9000 طن، تليها الفاصولياء بإجمالي 5000 طن، وتصدر الرمان قائمة الفواكه المصدرة الأسبوع الماضي أيضاً بإجمالي 8000 طن، تليه الفراولة بإجمالي 5000 طن، ثم الليمون بـــإجمالي 4000 طن.

ومثلت المغرب والسعودية والسودان وليبيا أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 152 دولة مستوردة.

واحتل ميناء الإسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 530 رسالة، يليه ميناء سفاجا بـ 525 رسالة، ثم ميناء مطار القاهرة بإجمالي 500 رسالة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1775 رسالة بنحو 478100 طن، تم رفض 19 رسالة منها، وتنوعت الرسائل الغذائية مابين 177 صنف من قمح وزيوت متنوعة وفول من 90 دولة، ومثلت روسيا الأسبوع الماضي أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها فرنسا وبلغاريا وأندونيسيا وأوكرانيا.

وتصدر ميناء الإسكندرية الأسبوع الماضي المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 433 رسالة، يليه ميناء بور سعيد والذي احتل المركز الثاني بـ 373 رسالة، ثم ميناء مطار القاهرة بإجمالي 303 رسالة.

وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وتراخيص الأغذية الخاصة 67 منتج و12 شركة، ونفذت 6 زيارات رقابية، كما فحصت الإدارة 630 منتج جديد، وأصدرت 6 شهادات بيع حر.

ونفذت إدارة السلع الاستراتيجية 7 زيارات تفتيش على مواقع تخزين القمح (الصوامع، البناكر، الهناجر، الشون ومراكز التجميع) بمحافظات الدقهلية، دمياط وكفر الشيخ، كما تم تسجيل 1 مضرب أرز بمحافظة الدقهلية.

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 48 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة-مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 27 شكوى، وجاري فحص 21 شكوى.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 35 مأمورية رقابية لفروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية، وبلغ عدد المنشآت التي سجلت لدى الإدارة 6 فروع، ليصبح عدد السلاسل المسجلة حتى تاريخه 1584 فرع لعدد 47 سلسة تجارية.

وتم تسجيل 428 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 314 معاينة لمحال عامة، فيما استوفت 78 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

كما عقدت الإدارة دورة تنشيطية في مجال تطبيق المنظومة الإلكترونية للمحال العامة بفرع الهيئة بمحافظة بني سويف بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 23 مأمورية رقابية على مخازن القطاع الخاص بالإضافة إلى 1 مأمورية رقابية على المواقع الجديدة ومخازن التغذية المدرسية في محافظات الشرقية، القليوبية، القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، كفر الشيخ، البحيرة والمنوفية، وتم استيفاء 4 مخازن لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء ليصل عدد المخازن المستوفاة إلى 242 مخزنًا مستوفي.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــــ 10 مأموريات رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات البحيرة، الغربية، الشرقية، الفيوم، الإسكندرية، الدقهلية، بني سويف والمنوفية.

وفيما يخص إدارة الرقابة والتراخيص على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 56 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات أسوان، الإسكندرية، جنوب سيناء، الجيزة، القاهرة والفيوم، وتم تسجيل 3 فنادق بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 23 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، الغربية، قنا، الأقصر، أسيوط والقليوبية، وسجلت 1 وحدة طعام لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 470 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة.

ونفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية 27 زيارة رقابية على مراكب/سفن الصيد ومصانع وموردي الأسماك وشركات التصدير ووحدات التجهيز، وتم تسجيل 4 منشآت غذائية لتداول الأسماك خلال الأسبوع الماضي.

وأجرت الإدارة العامة للمجازر 9 زيارات فحص على مجازر الدواجن واللحوم، بالإضافة إلى 29 زيارة لمصانع المغلفات الطبيعية، كما تم للمرة الأولى زيارة مجزر نعام وتعريف أصحاب المنشأة باشتراطات الهيئة الخاصة بمجازر النعام للإلتزام بتطبيقها خلال المرحلة القادمة حرصًا على سلامة المستهلك، وأصدرت الإدارة 8 أذون تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات.

حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات:

وفي إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات،،،

قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بشن 70 حملة تفتيشية موسعة على 550 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 2 طن ملح منتهي الصلاحية، 600 كجم عسل أسود، 1500 كجم طحينة، نصف طن لحوم وجميعها يشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على جميع المضبوطات وتحرير محاضر بالنيابة العامة، وتنفيذ 9 قرارات نيابة.

كما تم تحرير 64 إقرار إعدام منتجات غذائية منتهية الصلاحية بناء على طلب صاحب المنشأة (ألبان، مقرمشات، معلبات) تقدر كميتها بـ 50 كجم.

وتم الإشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 149 محضرًا ضمن الحملات اليومية لضبط الأسواق، وتم سحب عينات للأغذية التي يشتبه في صلاحيتها، والتحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم فحص الأغذية بمراكز التأهيل والإصلاح.

وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة المنوفية 45 حملة تفتيشية، حيث تم المرور على 493 منشأة غذائية بنطاق المحافظة (شبين الكوم، بركة السبع، تلا، منوف، الباجور، الشهداء، قويسنا، السادات، أشمون)، وتم ضبط 455 عبوة من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية (كيك، سناكس، عصائر، خلطات توابل) بإجمالي .

وزن 30 كجم، وتم إعدام جميع تلك المنتجات بمعرفة صاحب المنشأة في حضور لجنة من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

كما تم الاشتراك في حملة مع جهاز حماية المستهلك بالمحافظة وتحرير 1 محضر مخالفات.

وشن فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 6 حملات تفتيشية مشتركة مع (مديرية التموين، الطب البيطري، الصحة، جهاز حماية المستهلك، إدارة البيئة بالديوان العام) على 40 منشأة غذائية بمراكز المحافظة (كفر سعد، فاراسكور، الزرقا، كفر البطيخ، عزبة البرج، رأس البر) وأسفرت تلك الحملات عن إعدام 371 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية (حلويات، أرز مطبوخ، خضروات، زيوت، مكرونة، مجمدات لحوم، شوكولاتة، لانشون، بانيه)، وتمت عملية الإعدام بناءً على طلب من صاحب المنشأة في حضور ممثلي هيئة سلامة الغذاء وأعضاء اللجنة المشكلة.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة القليوبية 25 حملة تفتيشية على 340 منشأة غذائية بمراكز ومدن المحافظة، وأسفرت الحملات عن ضبط كميات من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية والتي تظهر عليها علامات الفساد (أعشاب وبهارات، عصائر، سناكس، ألبان، صلصة) حيث تم إعدام 1525 عبوة منتجات غذائية متنوعة، وتحرير 31 محضر إعدام وذلك خلال التفتيش على المنشآت الغذائية بنطاق مراكز (بنها، طوخ، شبين القناطر، القناطر، الخانكة).

وتمت عملية إعدام تلك المنتجات بناءً على طلب صاحب المنشأة في حضور لجنة من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية 16 حملة تفتيشية مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى (مديرية الصحة، الطب البيطري، التموين، مباحث التموين) حيث تم المرور على 139 منشأة غذائية وذلك بمراكز (ميت غمر، السنبلاوين، بني عبيد، دكرنس، مركز المنصورة) بالإضافة إلى بعض القرى بنطاق المحافظة.

وأسفرت تلك الحملات عن إعدام 544 كجم منتجات غذائية فاسدة وأخرى تبدو عليها تغير في الخواص (منتجات ألبان، مصنعات دجاج ولحوم، خضروات مجمدة، فسيخ وسردين، عصائر، سناكس) وغيرها من المواد الغذائية المتنوعة.

كما أسفرت تلك الحملات عن وجود 79 مخالفة عدم تطبيق الإشتراطات الصحية، 103 مخالفة عدم توافر الشهادات الصحية، و100 مخالفة عدم وجود ترخيص منشأة.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الأقصر بشن حملات تفتيشية مشتركة مع مديرية التموين ومجلس المدينة، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط كمية من المواد الغذائية مجهولة المصدر ومتغيرة الخواص الطبيعية (مخللات، 20 كجم لحوم وكبدة)، وتم تنفيذ حملة مشتركة مع جهاز حماية المستهلك بقنا، أسفرت عن تحرير 7 محاضر عدم الإعلان عن أسعار.