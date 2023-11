رغم قساوة الحرب.. "وفاء" فلسطينية ترعى وتهتم بالقطط في شوارع غزة

تتساقط يومياً مئات القذائف والصواريخ من جيش الاحتلال الإسرائيلي على أهل غزة، التي تودي بحياة الآلاف يوميا وتتسبب في إصابة آلاف آخرين، وتهجير عشرات الآلاف من المدنيين الآمنيين في منازلهم، وبالرغم من قساوة المشهد اليومي الذي يعيشه أهل غزة منذ أكثر من 35 يوماً، إلا أن الفلسطينية "وفاء" لم تنس إطعام الحيوانات في الشوارع وتقديم المساعدة لهم يومياً.

Her name is 'Wafaa,' present in one of the hospitals in Gaza. Despite the presence of martyrs and injuries in the area, she hasn't stopped for a moment since the beginning of the war from caring for the cats in the place and feeding them. Despite all that we have lost, we still… pic.twitter.com/Cz47NXK2zW