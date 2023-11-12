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رغم قساوة الحرب.. "وفاء" فلسطينية ترعى وتهتم بالقطط في شوارع غزة

الأحد، 12 نوفمبر 2023 10:12 م
رغم قساوة الحرب.. "وفاء" فلسطينية ترعى وتهتم بالقطط في شوارع غزة وفاء تطعم القطط
كتب آسر أحمد

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تتساقط يومياً مئات القذائف والصواريخ من جيش الاحتلال الإسرائيلي على أهل غزة، التي تودي بحياة الآلاف يوميا وتتسبب في إصابة آلاف آخرين، وتهجير عشرات الآلاف من المدنيين الآمنيين في منازلهم، وبالرغم من قساوة المشهد اليومي الذي يعيشه أهل غزة منذ أكثر من 35 يوماً، إلا أن الفلسطينية "وفاء" لم تنس إطعام الحيوانات في الشوارع وتقديم المساعدة لهم يومياً.

تصدرت خلال الساعات الأخيرة الماضية عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، مقطع فيديو لفتاة فلسطينية تدعى "وفاء"، تحرص يومياً على اطعام القطط في شوارع غزة، بعد أن تسبب الحرب في تدمير عدد كبير من المنازل وأصبحت المنطقة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وسرعان ما احتفى مستخدمو المنصات الالكترونية فيديو "وفاء" ليشير إلى طيبة أهل غزة واستمرارهم في تقديم المساعدات حتى للقطط.

الفتاة الفلسطينية
الفتاة الفلسطينية

 

وفاء تطعم القطط
وفاء تطعم القطط

 

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل لها، عن إعلام فلسطيني تأكيده أن الاحتلال يشن غارات على منطقة القرارة بخان يونس، كما نقلت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل لها منذ قليل، عن إعلام فلسطيني تأكيدها سقوط شهداء ومصابين بقصف للاحتلال شمال غزة .

من جانبه قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لشبكة سي إن إن الأمريكية، إن هجوم حماس لا يبرر العقاب الجماعي لسكان غزة ، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية  منذ قليل.

وفى وقت سابق أفادت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل، نقلا عن وزير الاتصالات الفلسطيني بأن خدمات الاتصالات والإنترنت ستنقطع بشكل كامل في غزة الخميس المقبل بسبب نفاد كميات الوقود، فيما قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لسي إن إن: لن نقبل بأي هدنة طويلة قبل الإفراج عن المحتجزين، متابعا: "نتحدث عن وقف مؤقت لإطلاق النار لا عن وقف كامل"، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الاخبارية".







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