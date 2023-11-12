رئيس وزراء العراق يؤكد التزام القوات الأمنية بحفظ الأمن فى كل أنحاء البلاد

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أكد رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى، اليوم /الأحد/، التزام القوات الأمنية فى بلاده بحفظ الأمن والاستقرار فى كل أنحاء العراق.

وذكر المكتب الإعلامى للسودانى -فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن رئيس الوزراء استقبل سفير المملكة المتحدة فى العراق ستيفن هيتشن، حيث بحثا مجمل العلاقات العامة بين البلدين، وأبرز مجالات تطويرها بما يخدم المصلحة المشتركة لشعبيهما، بالإضافة إلى مناقشة تطوّرات الأوضاع فى غزّة وما يواجهه الشعب الفلسطينى من عدوان متواصل.



وجدد السودانى تأكيده على ضرورة أن يكون للدول الكبرى موقف إزاء العدوان الإسرائيلى، وأن تمارس دورها المسؤول ضمن المجتمع الدولى من أجل منع ما يحدث فى الأراضى المحتلة من انتهاكات جسيمة وخرق واضح للقانون الدولي.



من جانبه، أكد السفير البريطانى حرص حكومة بلاده على التعاون مع العراق لإيجاد مخارج للأزمة فى غزّة، ومنع تمددها إلى باقى أنحاء الشرق الأوسط.



فى سياق آخر، أعلنت خلية الإعلام الأمنى العراقى الإطاحة بشبكة مسؤولة عن تجهيز أوكار داعش فى ما يسمى "ولاية كركوك".



وأوضح الخلية أن جهاز المخابرات تمكن من إلقاء القبض على شبكة مكونة من ثلاثة عناصر يرأسها الإرهابى المدعو (إدريس رؤوف محمد طه) مسؤول التجهيز فيما يسمى ولاية كركوك، والناقل الرئيسى للعناصر الإرهابية والمرتبط بالإدارة العامة لما يسمى ولاية العراق.



وأضاف البيان أن هذه المجموعة اعترفت بتجهيز أوكار الإرهابيين بمواد الدعم اللوجستى وتوزيع ما تسمى الكفالات لعناصر داعش وتنفيذ عمليات استطلاع.