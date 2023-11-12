"ديلر" القاهرة يعترف بتفاصيل سقوطه بكوكتيل مخدرات.. تفاصيل

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف عاطل أمام جهات التحقيق المختصة في القاهرة، بالإتجار بالمواد المخدرة، لتقرر النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وذكر المتهم أنه يتاجر بأنواع من المواد المخدرة، وكان يستعد لترويجها بين عملائه.

وأضاف المتهم خلال التحقيق معه، أنه يستخدم سيارة مستأجرة، في نقل المواد المخدرة، لعملائه من المتعاطين، والتجار، حيث يتواصل معهم هاتفيا، لتحديد أماكن لقاءهم، وأشار إلى تصنيعه المواد المخدرة، خاصة مخدر الاستروكس، بواسطة استخدام خلطة من المخدرات، كما اعترف بحياة بندقية خرطوش، و3 أسلحة بيضاء بقصد الدفاع عن نفسه خلال ترويج المضبوطات.

وتبين من خلال الفحص، أن المتهم اعتاد الإتجار بالمواد المخدرة، وتم ضبطه في القاهرة، وبحوزته (كمية من مخدر الأستروكس وزنت 9 كيلو جرام- كمية من مخدر البودر وزنت 4,850 كيلو جرام- كمية من مخدرى "الحشيش، الهيدرو"- بندقية خرطوش وعدد من الطلقات النارية - 3 سلاح أبيض "2 خنجر ، سنجة"- مبلغ مالى- سيارة "مستأجرة"- مجموعة من أدوات وخامات التصنيع- 3 ميزان حساس، لتقرر النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.