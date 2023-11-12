خطوة بخطوة.. ننشر خطوات التقديم لوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة لدفعة 2023

كتب - أحمد عبد الهادى

‎يستمر خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة من دفعة 2023، في تجهيز المستندات المطلوبة للتقديم على وظيفة مندوب مساعد مجلس الدولة، والتي أعلنت عنها إدارة مجلس الدولة، التي فتحت باب سحب الملفات بداية من أمس السبت ومستمرة حتى 19 نوفمبر 2023

وننشر المستندات المطلوبة للقبول في وظيفة مندوب مساعد مجلس الدولة 2023:

1 - طلب تعيين باسم المستشار رئيس مجلس الدولة، المرفق بالملف.

2- أصل شهادة التخرج المؤقتة مبين بها مجموع الدرجات مختومة بخاتم شعار الجمهورية.

3- أصل شهادة بتقديرات سنوات الدراسة مبين بها مجموع درجات كل سنة على حدة مختومة بخاتم شعار الجمهورية.

4 - صحيفة الحالة الجنائية للمتقدم والوالد ولم يمض عليها ثلاثة أشهر.

5 - في حالة وفاة الوالد تقدم شهادة الوفاة المميكنة.

6 - في حالة سفر الوالد تستخرج صحيفة الحالة الجنائية من القنصلية بالدولة المتواجد بها الوالد.

7- إقرار من المتقدم بموقفه من التجنيد أو صورة من شهادة الإعفاء منه للذكور.

8 - صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي المتقدم والوالد.

9 - عدد (4) صورة حديثة بالزي الرسمي خلفية بيضاء مدون عليها اسم المتقدم.

10 - أصل شهادة الميلاد (المميكنة) للمتقدم.

11- تحرير الخمس استمارات الموجودة بالملف بخط واضح وبالنسبة لجامعة الأزهر يجب تحديد فرع الجامعة .

12 - شهادة حسن سير وسلوك من الكلية مختومة بخاتم شعار الجمهورية.

13 - قيد عائلي (للوالد)

14- قرص مدمج (cd) متضمن وثيقة التعارف شاملة بيانات الأسرة حتى الدرجة الرابعة ومسوغات التعيين.