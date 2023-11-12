خسائر أسبوعية لأسعار النفط بالأسواق العالمية.. 4.1% لخام برنت

كتبت - مروة الغول

سجلت أسعار النفط بالأسواق العالمية خسائر أسبوعية للأسبوع الثالث على التوالى، حيث تراجع خام القياس العالمي برنت 4.1%، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سجل الخام الأميركي 4.15%.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.42 دولار بما يعادل 1.8% لتسجل عند تسوية الجمعة، 81.43 دولار للبرميل، وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.43 دولار أو 1.9 %إلى 77.17 دولارعند التسوية بحسب سكاى نيوز عربية، لكن الأسعار سجلت انخفاضا أسبوعيا قدره 4%، مسجلة ثالث خسارة أسبوعية على التوالي للمرة الأولى منذ مايو.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنحو 12.4% في الأسابيع الثلاثة الماضية، بما في ذلك هبوط بنسبة 4.15%هذا الأسبوع، بسبب إشارات تراجع الاستهلاك في الصين والولايات المتحدة وأوروبا.

كما تكبد خام برنت خسائر بنحو 10.5 % في الأسابيع الثلاثة الماضية، بما في ذلك هبوط بنسبة 4.1 % هذا الأسبوع.

ومنذ بداية العام الجاري، محت عقود خام نايمكس جميع مكاسبها لتدخل في المنطقة الحمراء، في حين سجل خام برنت مكاسب طفيفة بنحو 0.3 %

وقال محللون لدى كومرتس بنك "المخاوف بشأن الطلب حلت محل الخوف من اضطرابات الإنتاج بسبب الصراع في الشرق الأوسط".

وزادت البيانات الاقتصادية الصينية الضعيفة هذا الأسبوع من المخاوف بشأن تعثر الطلب، وعلاوة على ذلك، طلبت المصافي في الصين، أكبر مشتر للنفط الخام، إمدادات أقل من السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، لشهر ديسمبر.

ويجتمع تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، في 26 نوفمبر الجارى.