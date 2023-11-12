حكومة أستراليا تعقد اجتماعات أزمة عقب وقوع هجوم إلكتروني أثر على عدة موانئ

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأسترالية عن وزيرة الداخلية الأسترالية كلير أونيل قولها - في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا) اليوم الأحد، "إن الحادث خطير ومستمر.. وإدارة الحوادث السيبرانية من هذا النوع معقدة للغاية، وأنها تعمل مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين في محاولة لحماية مصالح أستراليا والعمل على ضمان استمرار عمل موانئنا وشبكات النقل لدينا".

وأضافت: "هذا الحادث هو تذكير بالخطر الجسيم الذي تشكله الهجمات السيبرانية على بلدنا، وعلى البنية التحتية الحيوية التي نعتمد عليها جميعا"، لافتة إلى أن الحكومة لا تعرف حتى الآن من يقف وراء حادث الأمن السيبراني الذي أدى إلى إغلاق ثاني أكبر مشغل للموانئ في أستراليا، ويمكن أن يؤثر على الشحن داخل وخارج البلاد لعدة أيام.

ومن جهته، قال منسق الأمن السيبراني الوطني المارشال الجوي دارين جولدي، الذي تعمل معه أونيل بشكل وثيق لحل المشكلة، "إن حل الوضع قد يستغرق أيامًا، مما يؤدي إلى تأخير كبير في الشحن".

ونشر على موقع التدوينات القصيرة "أكس" (تويتر سابقا) أن الحكومة تواصل العمل لحل "حادث إلكتروني مهم على المستوى الوطني أثر على العمليات في عدد من الموانئ في جميع أنحاء البلاد".