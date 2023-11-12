حصار 40 عاملا على الأقل بعد انهيار نفق شمالى الهند

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أدى انهيار نفق على أحد الطرق فى الهند، إلى حصار ما لا يقل عن 40 عامل بناء كانوا يعملون على شقه فى ولاية /أوتارانتشال/ شمالى الهند.

وذكرت شبكة "تشانل نيوز آشيا" أن انهيار النفق وقع فى وقت سابق اليوم /الأحد/ عند مغادرة مجموعة من العمال إلى الخارج ليحل محلها عمال آخرون.

وقال مسئول من هيئة التعامل مع الكوارث فى البلاد إن نحو 200 متر من النفق قد انهارت، مشيرا إلى أن نحو 40 عاملا محاصرون داخله، فيما يتم توفير لهم الأكسجين، ومع ذلك فإن المزيد من الأنقاض تتساقط حيث يحاول رجال الإنقاذ إزالة العوائق.

ويتم إنشاء النفق الذى يبلغ طوله 4.5 كيلومتر بين نقطتين بهدف ربط مزارين شمالى البلاد.