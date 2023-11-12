تكريم الكاتب الصحفى أكرم القصاص خلال ندوة "شارك واصنع مستقبلك" بجامعة طنطا

الغربية ــ محمد طارق

قدم الدكتور أكرم نمير وكيل كلية التربية النوعية لشئون خدمة المجتمع وشئون البيئة، شهادة تقدير للكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع، وذلك تقديراً لجهوده وحضوره الندوة المقامة اليوم بعنوان "شارك واصنع مستقبلك".

تأتي الندوة تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا ، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، وبتنظيم الهيئة العامة للاستعلامات، وحضر الندوة المئات من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.