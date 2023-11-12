اليوم السابع
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تعرف على شروط التقدم لوظيفة معاون نيابة إدارية لخريجى 2023

الأحد، 12 نوفمبر 2023 04:12 م
تعرف على شروط التقدم لوظيفة معاون نيابة إدارية لخريجى 2023 هيئة النيابة الإدارية- أرشيفية
كتب - أحمد عبد الهادي - عبد الله محمود

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أعلنت هيئة النيابة الإدارية، مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، وكلية الشرطة دفعة 2023، ويوضح اليوم السابع في النقاط التالية الشروط الواجب توافرها في المتقدم للوظيفة.
 
- يُشترط في المتقدم أن يكون التقدير التراكمي لا يقل عن جيد.
 
- وأن يجتاز المقابلة الرسمية.
 
- وتوافر الأهلية والصلاحية لشغل الوظيفة سواء باكتمال التحريات الأمنية أو اكتمال الكشف الطبي. 
 
- بعد اجتياز هذه الشروط يتم إعلان النتيجة النهائية. 
 
- عقب إجراء المقابلات التى يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية.
 
وأعلنت الهيئة أن تسجيل طلبات التعيين إلكترونيا خلال الفترة التي بدات من 11 نوفمبر وحتى 24 نوفمبر الجارى، وتسحب الطلبات وتقدم خلال الفترة من 16 ديسمبر وحتى 10 يناير 2024 بمقر هيئة النيابة الإدارية بالسادس من أكتوبر بميدان النجدة.






هيئة النيابة الإدارية

النيابة الإدارية

وظيفة معاون نيابة إدارية



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