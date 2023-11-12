تعرف على‫ أصناف القمح الموصى بزراعتها بمحافظات مصر الوسطى والوجه القبلى

كتبت أسماء نصار

تنصح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى المزارعين باختيار الأصناف الملائمة من تقاوى القمح والتى تناسب زراعتها الظروف البيئية السائدة فى مناطق زراعة القمح المختلفة فى الجمهورية والتى تقوم الوزارة بتوزيعها على المزارعين.

وفى التقرير التالى نتعرف على أصناف القمح الموصى بها في محافظات مصر الوسطى والوجه القبلى:

جيزة 171 : صنف متوسط التبكير لذلك لا ينصح بزراعته مبكرا قبل الموعد الموصى به ويجب عدم الإسراف في ريه حيث إن الصنف حساس لرية الزراعة.

مصر 1 : متحمل لملوحة مياه الري و ملوحة التربة ينصح بزراعته بمعدل تقاوي لا يزيد عن 50 كيلو جرام للفدان في الزراعة العفير ويجب عدم تعطيش النباتات خلال النمو الخضري لحساسية نقص المياه.

مصر 2 : متحمل لملوحة مياه الرى وملوحة التربة ، ينصح بزراعته بمعدل تقاوى حوالى 45 كيلو جرام للفدان فى الزراعة العفير ولا ينصح بزراعته فى المواعيد المتأخرة.

سخا 94: غزير التفريع ولا ينصح بزيادة معدل التقاوى عن 50 كيلو جرام للفدان.

سدس 14 : يتحمل ارتفاع درجة حرارة الجو ولكن لا ينصح بزراعته فى المواعيد المتأخرة.

جميزة 11: ينصح باحكام عمليات الرى وعدم الاسراف لحساسية الصنف لمياه الرى حتى لا تنخفض نسبة الانبات أو يحدث اصفرار للأوراق السفلى للنبات أثناء النمو وبالتالى ينصح بزراعته على مصاطب.

جميزة 12: ينصح بزراعته بمعدل تقاوي لا يزيد عن 50 كيلو جرام الفدان حتى لا يتعرض للرقاد مع عدم الإسراف فى اضافة النيتروجين وتصل نسبة البروتين في الحبوب إلى حوالي 13%.

سدس 12: صنف حساس لزيادة مياه الرى ولذلك ينصح باحكام عمليات الرى، خاصة رية الزراعة أو بزراعته على مصاطب.